Goedkope EV’s uit China groter probleem voor Tesla dan voor Peugeot en kornuiten

Automerken houden hun hart vast voor goedkope elektrische auto’s uit China. Welke merken gaan deze prijzenoorlog overleven? Stellantis denkt er beter voor te staan dan EV-gigant Tesla. Dat zit zo.

De marges van Tesla krimpen, dus er wordt minder geld verdiend aan elke nieuwe verkochte auto. Dat komt niet helemaal als een verrassing, want Tesla startte begin 2023 zijn eigen prijzenoorlog door de Model 3 en Model Y duizenden euro’s goedkoper te maken. Het doel laat zich raden: meer auto’s verkopen en het merk laten groeien.

In de eerste helft van 2022 was Tesla’s winstmarge nog ruim 17 procent, maar een jaar later is dat gekrompen tot 9,6 procent. En dat brengt de winstgevendheid van Tesla onder het niveau van sommige andere autogiganten …

Stellantis is winstgevender dan Tesla

Stellantis - waar onder andere Peugeot, Opel en Citroën bij horen - is zo’n autogigant. CEO Carlos Tavares vat de financiële situatie simpel samen: “Tesla was winstgevender dan Stellantis, nu is Tesla minder winstgevend dan Stellantis.” En hij heeft geen plannen om prijsverlagingen door te voeren. Tavares gaat wel snijden in de productiekosten.

De focus op winstmarges heeft alles te maken met de toenemende concurrentie uit China. Tavares denkt dat Stellantis beter is opgewassen tegen goedkope Chinese EV’s. Juist omdat zijn marges groter zijn:

"Als we naar de (prijs)bodem racen door de Chinezen te confronteren met prijsverlagingen, zal Tesla eerder in de problemen komen dan wij, omdat wij winstgevender zijn dan Tesla.”

Fiat 500e naar de Verenigde Staten

Tavares komt niet voor niets zelfverzekerd over in zijn gesprek met Reuters. Stellantis heeft een goed half jaar gedraaid, met een stijging van 24 procent in de verkoop van elektrische auto’s. In de tweede helft van 2023 zet het voet op Tesla’s grondgebied, want dan verschijnt de Fiat 500e in de Verenigde Staten. Op de voet gevolgd door nieuwe EV-modellen van hun Amerikaanse merken Ram, Dodge en Jeep.