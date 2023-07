Deze complexe accutechniek gaat EV’s van Peugeot en Opel goedkoper maken

De zoektocht naar de batterij van de toekomst gaat verder dan alleen de chemische samenstelling. Een nieuw plan om twee EV-onderdelen van de auto te verwerken in het accupakket, kan toekomstige elektrische auto’s van Peugeot, Opel en andere Stellantis-merken efficiënter en goedkoper maken.

De onderstaande video legt het idee goed uit. In twee minuten leer je dat elke elektrische auto twee onderdelen heeft die anders verpakt kunnen worden. Dan hebben we het over de boordlader en de omvormer.

De boordlader zet wisselstroom uit het stopcontact of de laadpaal om in gelijkstroom voor de batterij. Vervolgens verandert de omvormer de gelijkstroom uit de batterij weer in wisselstroom om de elektromotor aan te drijven.

Weg met de boordlader en de omvormer

Het plan is om de boordlader en de omvormer overbodig te maken, door elke batterijmodule in het accupakket zijn eigen elektriciteit te laten omzetten. De benodigde techniek wordt (piepklein) bij elke module in het accupakket geplaatst. Dat scheelt ruimte in de auto, want er verdwijnen twee kastjes, en volgens de bedenkers scheelt het ook in de kosten.

Het integreren van de boordlader en de omvormer maakt het accupakket efficiënter, waardoor het stroomverbruik van de EV daalt en de actieradius toeneemt. Ook beloven de bedenkers dat hun oplossing betrouwbaarder én goedkoper is. Het klinkt als een win-win-win-situatie.

Goedkopere EV's met deze techniek vóór 2030

Het onderzoeksproject verantwoordelijk voor het idee van de batterijmodules die zelf stroom omzetten, heet Intelligent Battery Integrated System (IBIS). Technici van Stellantis werken hieraan mee en het plan is om de nieuwe accutechniek nog voor 2030 in gebruik te nemen. Dus over een paar jaar kun je een elektrische auto van Peugeot, Opel of een ander Stellantis-merk kopen zonder losse boordlader en omvormer. Dat is tegen die tijd zó ouderwets ...