Verrassend: deze auto wordt in Frankrijk het meest geproduceerd

In Frankrijk werden in 2022 minder auto's gebouwd dan in 1962. De auto die momenteel het meest geproduceerd wordt, is nota bene een Japanner, de Toyota Yaris. En zo zijn er nog meer leuke en interessante wist-je-datjes over de Europese auto-industrie.



Frankrijk produceert minder en minder

Hoe chauvinistisch Franse merken ook zijn, als ze kunnen besparen, sluiten ze meedogenloos fabrieken. In 2005 werden in Frankrijk nog 3,5 miljoen personenauto’s en lichte bedrijfswagens gebouwd, in 2022 waren dat er 'slechts' 1,3 miljoen.

Kijk je alleen naar de personenauto’s, dan duikt Frankrijk met 940.690 geproduceerde auto's zelfs onder het miljoen. Daarmee ligt de autoproductie op het niveau van 1962 toen de Citroën 2CV populair was.

In Europa staat Frankrijk slechts op de vijfde plek van auto's producerende landen.



Bij Stellantis wordt 14,8 procent van de auto’s in Frankrijk geproduceerd (Jeep niet meegerekend). Bij Renault is dat 15,8 procent. Ter vergelijking: BMW bouwt nog altijd een derde van zijn modellen in Duitsland.

Zoals gezegd: de meest gebouwde auto in Frankrijk, is een Japanner: de Toyota Yaris (zie de hoofdfoto en de linkse foto hieronder). In 2020 produceerde Toyota in Europa zijn vier miljoenste Yaris die in het Franse Valenciennes feestelijk van de band liep.

Duitsland is de grootste

In Duitsland worden nog altijd de meeste auto's van de EU geproduceerd: maar liefst 3.336.116 in 2022.

Wereldwijd staat Duitsland op plek 5, na China, Japan, India en Zuid-Korea. Opvallende afwezige is Amerika.

Ook Volkswagen is trouw aan zijn vaderland; de elektrische ID-modellen lopen van de band in Emden, Zwickau, Hannover en Dresden.



Een van de grootste autofabrieken in Duitsland is de Gigafactory van Tesla, met een productiecapaciteit van 500.000 auto's per jaar.

Europese Unie stelt weinig voor

In totaal werken in de EU 13 miljoen mensen in de auto-industrie; goed voor 7 procent van het totale aantal banen.

De auto-industrie is goed voor 8 procent van het Bruto Binnenlands Product van de EU.

De Europese autoproductie valt in het niet bij die van China (21,7 miljoen auto's in 2022!).

Nederland niet eens in de top 10

In België werden in 2022 235.385 auto's gebouwd. Dat is iets minder dan Zweden: 257.446. België bezet daarmee plek 10 in de EU.

Volvo en Audi zijn nog actief in België, maar in de loop der jaren sloten Renault, Opel en Ford hun Belgische autofabrieken.

Koning Willem-Alexander gaf in 2014 het startsein voor de Nederlandse productie van de Mini (zie rechterfoto hierboven).

Nederland komt niet eens in de top 10 voor. In 2021 rolden in Born iets meer dan 100.000 Mini's en BMW's van de band. Mini stopt, maar naar verluidt heeft de fabriek een nieuwe opdrachtgever gevonden.

Autoproductie EU top 5 2022



1. Duitsland 3.336.116

2. Spanje 1.702.641

3. Tsjechië 1.190.160

4. Slowakije 964.072

5. Frankrijk 940.690