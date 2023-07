BMW is met stomheid geslagen door de hoge vraag naar dit model

De populariteit van de suv en crossover is voor een deel ten koste gegaan van die van de stationwagon. Maar er is hoop voor suv-haters: BMW heeft de productie van de BMW M3 Touring flink moeten opschalen om aan de vraag te kunnen voldoen.

BMW gaat meer exemplaren van de BMW M3 Touring bouwen dan gepland. De reden? De vraag naar de 510 pk sterke stationwagon van de BMW M3 is zo hoog dat gegadigden anders op een ellenlange wachtlijst komen te staan. "We zijn verrast door de grote belangstelling voor de M3 Touring", vertelt CEO Frank van Meel van de M-sportdivisie aan de BMW-fansite bimmertoday.de.

Met name in Duitsland draait de configurator op de BMW-website overuren. De wachtlijst voor een BMW M3 Touring is zo lang, dat BMW productiecapaciteit opschroeft, voegt de Nederlander hier aan toe. En zelfs dan heb je kans dat je achter het net vist, want de wachtlijst is gewoon te lang.

Onze wekelijkse nieuwsbrief kent geen wachtlijst, dus meld je gerust aan:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Slordige anderhalve ton

Dat de vraag naar de BMW M3 Touring hoger is dan verwacht, snappen wij wel. Wie wil er nu niet een stationwagon die onder handen is genomen door de befaamde M-divisie van BMW? Ook al kost hij in ons land met een extraatje hier en daar zomaar een slordige anderhalve ton. Maar daar staat veel tegenover. Hij is zo goed dat hij in een vergelijkende test van Auto Review niets heel laat van de ook al niet kinderachtige Audi RS 6 Avant.



Amerika kan fluiten BMW M3 Touring



Het land dat ondanks de verhoogde productie voorlopig kan fluiten naar de BMW M3 Touring, is Amerika. Dit tot afgrijzen van Amerikanen, die volgens autoblog.com zitten te springen om een M3 Touring. Het enige wat Van Meel zegt, is dat BMW export naar Amerika 'in overweging neemt'. Maar dat lijkt toch eerder beleefdheid. Tja, hadden ze de stationwagon maar eerder moeten omarmen. Die heeft in de VS altijd een goedkoop imago gehad.

De BMW M3 sedan is aan de andere kant van de Atlantische Oceaan overigens wel leverbaar, net als een 473 pk sterke M-versie van de BMW X3. Tot slot is de toenemende vraag naar de snelle Touring van BMW goed nieuws voor suv-haters: de lange wachtlijst van de M3 Touring bewijst dat de stationwagon nog niet ten dode is opgeschreven.