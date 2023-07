Test: sensationele BMW M3 Competition Touring duwt Audi RS 4 Avant in figurantenrol

Na een duizelingwekkende test op de Nordschleife is er maar één conclusie mogelijk. De BMW M3 Competition Touring is een als stationwagon vermomde sportwagen, de Audi RS 4 Avant een reiswagen met sportieve ambities.

In de autowereld is de Audi RS 4 Avant met zijn leeftijd van zeven jaar hoogbejaard. Maar als iedereen op deze leeftijd zo kwiek was als deze auto, hadden we alle bejaardenhuizen kunnen ombouwen tot hippe sportscholen. De RS 4 Avant komt uit een tijd waarin de bouwkwaliteit van Audi's onberispelijk was - nog maar zeven jaar geleden.

Audi RS 4 Avant na de facelift

Dankzij de facelift moet de Audi RS 4 Avant het nog makkelijk een paar jaar kunnen uitzingen. Slagroom op de taart is het handmatig instelbare RS Sportonderstel Pro, met standaard sperdifferentieel. Het sportonderstel is met een centimeter verlaagd, en met een druk op de knop verlaag je het desgewenst nog eens met een centimeter. Vierwielaandrijving is standaard, maar het meeste vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd.



Audi pakte bij de facelift wat pijnpunten aan. Zo werd de afstemming tussen de achttraps automaat en de motor verbeterd. De weinig communicatieve besturing was tot voor kort de zwakste schakel in de RS-keten. Dankzij de dynamische besturing, die in bochten directer aanvoelt en bij het inparkeren juist soepeler is, is dat al flink verbeterd.



Helemaal perfect is de feedback nog steeds niet, maar de RS 4 Avant is nu met beheersbaar overstuur op de millimeter nauwkeurig door de bocht te sturen. Hoe hoger de snelheid, des te meer vermogen het Quattro-sportdifferentieel naar de achterwielen stuurt. Als de Pirelli P Zero Corsa-banden ook nog eens de gewenste grip leveren, lijkt het leven perfect. Totdat je remt, want al na één snelle ronde wordt de precisie in de doseerbaarheid van de keramische remmen minder.



BMW M3 Competition Touring hakt Audi in de pan



Meteen laat de BMW M3 Competition Touring zien dat het beter kan. Zelfs na vele rondes over de Nürburgring geeft het remsysteem geen krimp en blijft het drukpunt telkens even nauwkeurig. Ook de besturing is beter; communicatief tot op de millimeter en totaal niet kunstmatig aanvoelend. De M3 Touring reageert precies zoals je wenst op alle bewegingen van het stuur en het gaspedaal. De tractieregeling is tienvoudig in te stellen, dus je kunt zelf kiezen of je met of zonder hulp van de elektronica je rondetijden probeert te verbeteren.



Wie goed kan sturen, kan de M3 Competition beheerst driftend door de bocht knallen, om daarna weer meteen vol op het gas te gaan. De M3 heeft vierwielaandrijving, maar in dit soort situaties wordt al het vermogen naar de achterwielen gestuurd. Pas als het zeer fijngevoelige systeem tractieverlies herkent, wordt ook wat vermogen naar de voorwielen gestuurd voor de stabilisatie. Gevoelsmatig doet de BMW dit op een logischer moment dan de Audi, waardoor hij intuïtiever te rijden is.



Verschil tussen Man City en Volendam

De communicatie tussen de bestuurder en de BMW M3 Touring Competition is toch al innig. Je kunt de BMW precies op de limiet rijden, heel nauwkeurig geeft hij zijn grenzen aan. De Audi laat zich wat lastiger inschatten - en soms zit je ernaast. Ook de Michelin Pilot Sport Cup2-banden krijgen een dikke voldoende, waardoor de BMW op de Nordschleife een onberispelijke indruk maakt. Dat merk je ook aan de geklokte ronde, die hij 2,6 seconden sneller aflegt dan de Audi. Dat lijkt weinig, maar is in deze categorie auto's vergelijkbaar met het verschil tussen Manchester City en FC Volendam.

Conclusie

De Audi RS 4 Avant moest zo lang op dit duel wachten dat hij nu als veteraan moet aantreden. Hij kan het dan ook niet winnen van de BMW M3 Touring Competition. Al scheelt het verrassend weinig op de dynamische onderdelen. De BMW laat zien dat het een echte sportwagen is, vooral met zijn rijeigenschappen maakt hij meer indruk dan de Audi. Daar kan de RS 4 veel tegenover stellen, de facelift van eind vorig jaar heeft hem goedgedaan. Vooral het Sportonderstel Pro is een enorme verbetering. Tegen de M3 Touring kan de RS 4 Avant niet op, maar dat is geen schande, want op basis van deze test gaan we ervan uit dat de BMW al zijn concurrenten op het circuit verpulvert.



