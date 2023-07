De Peugeot 208 en e-208 krijgen na vier jaar een facelift. Dat zie je aan de grille, maar merk je ook aan de motoren. De 208 is er nu als mild hybrid en de elektrische 208 doorbreekt eindelijk een magische grens.



Nederland valt meestal als een blok voor kleine Peugeot-modellen. De 205 en de 206 waren niet aan te slepen. Daarna ging het even mis. De zware, matig rijdende 207 was een bakfoutje, geeft Peugot zelf ook toe. Maar vooral bij de laatste generatie van de 208 (leverbaar sinds 2019) keerde de Nederlandse liefde terug. En niet alleen bij ons kwam het heilige vuur terug. Heel Europa houdt van de 208, want in 2021 en 2022 werd hij de bestverkochte auto van ons continent.



Peugeot e-208 actieradius: 38 km extra

Het belangrijkste nieuws over de eletrische Peugeot 208 is dat de actieradius groeit met 38 kilometer en eindelijk de magische grens van 400 kilometer bereikt. Hij krijgt namelijk de aandrijflijn van de nieuwe Peugeot e-308 en die heeft een grotere batterij (54 kWh bruto, 51 kWh netto) en is zuiniger. Dat is dubbele winst. Sterker nog, de 'harttransplantatie' maakt de elektrische 208 ook krachtiger (van 136 naar 156 pk), dus deze upgrade is een driepunter.

Wie 136 pk meer dan genoeg vindt, hoeft ook niet te wanhopen. Peugeot houdt hem gewoon in de prijslijst.



Peugeot 208 mild hybrid

Ook bij de benzinemotoren is er nieuws. Naast de twee conventionele benzinemotoren met 75 pk en 100 pk, levert Peugeot de 208 nu ook met twee mild hybrid-aandrijflijnen met 48V-techniek. Ze leveren 100 of 136 pk en je koopt ze alleen in combinatie met een zestraps automaat met dubbele koppeling. Voor een dieselmotor hoef je niet bij de 208 aan te kloppen.



Dit zijn de motoren van de nieuwe Peugeot 208

Puretech 75 (75 pk, handgeschakelde vijfbak)

Puretech 100 (100 pk, handgeschakelde zesbak)

HYBRID 100 (100 pk, zestraps automaat)

HYBRID 136 (136 pk, zestraps automaat)

e-208 (136 pk)

e-208 (156 pk)

De leeuw doet een dutje



Vooral aan de voorkant vallen de uiterlijke vernieuwingen van de Peugeot 208 op. In de grille prijkt het moderne Peugeot-logo en de koplampen zijn nageaapt van de gewijzigde Peugeot 508. En die heeft ze weer van de Peugeot 9X8 Hypercar. De drie verticale lichtklauwen hebben de koplampen verlaten en zitten er voortaan onder.



Meest opvallend is de grote grille – dat is een uitwaaierend liggend-streepjesfestival geworden. Ziet er goed uit, als je het ons vraagt. A la BMW is de kentekenplaat in het midden van de grille aangebracht. De rode lichtstrepen in de achterlichten stonden fier overeind, maar doen nu een dutje en zijn gaan liggen. Wie nóg niet ziet dat het om de nieuwe 208 gaat, moet kijken naar de spiegels. Alle uitvoeringen hebben nu hoogglanszwarte buitenspiegelkappen.



Smartphone-paradijs

Binnenin werd de Peugeot 208 omgetoverd tot smartphoneparadijs. Uiteraard is hij leverbaar met Android Auto en Apple CarPlay, maar de 208 heeft nu ook drie USB C-aansluitingen (voor nieuwe smartphones) en één vertrouwde USB A-aansluiting. Afhankelijk van de uitvoering, kun je ook draadloos je telefoon opladen. Alle versies hebben nu een 10-inch touchscreen, bij het oude model moesten de instapversies het nog met 7-inch doen.



Tot slot de veiligheidsfeatures. Ook daar kun je je hart ophalen, met adaptieve cruisecontrol, een actieve spoorassistent die je in het midden van de weg houdt, een uitgebreide verkeersbordherkenning (ook borden voor eenrichtingsverkeer en einde inhaalverbod kan-ie nu lezen) en vermoeidheidsherkenning.

In november 2023 start de verkoop van de vernieuwde Peugeot 208.