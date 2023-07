Volkswagen-topman luidt noodklok over verkoop elektrische modellen: ‘Klanten staan niet te springen’

Volkswagen wil nog vóór 2035 enkel elektrische auto’s aanbieden. Maar dan moeten er wel kopers voor zijn voor het ID-aanbod. De belangstelling valt enorm tegen …

De vraag naar elektrische ID-modellen duikt zelfs 30 procent onder de prognoses van Volkswagen. Volkswagen-topman Manfred Wulff noemt de situatie 'dramatisch' in een interview met de Duitse krant Nordwest Zeitung. "We ervaren een sterke terughoudendheid van klanten in de sector elektrische voertuigen", zei hij. Simpel gezegd: klanten willen onze elektrische auto's niet.

Fabriek schroeft productie terug

Door de tegenvallende vraag is de productie van elektrische auto’s in de Volkswagen-fabriek in Emden teruggeschroefd. Wulff is het hoofd van de fabriek en heeft door de situatie al 300 van de 1500 werknemers die betrokken zijn bij de productie van EV’s moeten ontslaan.

Het slechte nieuws stapelt zich op. Volgens Wulff wordt ook de productie van de nieuwe Volkswagen ID.7 uitgesteld tot ‘later dit jaar’. Oorspronkelijk was de bedoeling dat de productie van de elektrische sedan in juli zou starten. Zijn er ook luchtpunten? Toch wel. Volgens Wulff gaat Volkswagen weer mensen aannemen wanneer de ID.7 definitief in productie gaat.



Goedkope elektrische auto komt eraan

En dan is er nog het simpele feit dat elektrische auto's gewoon duur zijn ten opzichte van auto's met een verbrandingsmotor. Volkswagen erkent dit probleem en werkt aan een betaalbare elektrische auto. Zo moet de Volkswagen ID.2all in 2025 op de markt verschijnen. Ook is het merk bezig met een nog goedkopere optie, genaamd de Volkswagen ID.1. De compacte hatchback wordt echter pas in 2026 verwacht.