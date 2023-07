Waarom de nieuwe Volkswagen T-Cross een hit wordt onder senioren

Heeft Volkswagen misschien oude foto’s van de T-Cross (2024) meegestuurd? Nee, de facelift stelt gewoon weinig voor. Als je snel een nieuwe auto wilt en en gek bent op dikke kortingen, kun je beter de oude Volkswagen T-Cross nemen. Lees verder hoe dat zit.



De Volkswagen T-Cross is al sinds 2018 te koop en kreeg nog geen facelift. Maar zelfs na vijf jaar vindt Volkswagen het nergens voor nodig om de bezem door het design te halen. Pas over drie jaar krijgen we de eerste pennenvruchten van de nieuwe designer Andreas Mindt te zien. Hij wil van Volkswagen weer een ‘love brand’ maken. De T-Cross is niet van de brandende liefde, maar eerder van een stabiele relatie waar de vonken niet meer vanaf spatten.

Volkswagen T-Cross facelift: wat verandert er?

Volkswagen stelt net als nu een 1.0 TSI met 95 of 110 pk beschikbaar. Die laatste is ook met automaat te koop. Nieuw is dat de 1.5 TSI viercilinder met 150 pk ook in Nederland weer beschikbaar komt; in België was-ie al leverbaar. Je krijgt deze top-uitvoering alleen met DSG-automaat.



De Volkswagen T-Cross was een prima auto en is in Nederland best populair. Meer dan 12.000 mensen kochten er al een. Maar er was één ergernis die Volkswagen onwaardig was: het keiharde en goedkope plastic op het dashboard en de deurpanelen. Volkswagen heeft geluisterd naar jullie en onze klaagzangen en koos nu voor zachter materiaal op het dashboard. Ook de deurpanelen kregen een zachte stof.



Elke T-Cross heeft vanaf 2024 een digitaal instrumentarium. Het aanraakscherm in het midden wordt groter naarmate je een duurdere uitvoering bestelt. Het aantal centimeters varieert van 16,5 cm tot 23,5 cm.



T-Cross met elektrische fiets

Uiterlijk veranderde er weinig; de T-Cross kreeg led-koplampen voor en achter, en optioneel zelfs matrix led-verlichting, waarmee je altijd met grootlicht kunt rijden omdat automatisch wordt gedimd voor tegenliggers. Ook de bumpers zijn wat gewijzigd. Voor het vaderlandsche straatbeeld zou het leuk zijn als de kopers kiezen voor de nieuwe kleur grape yellow.

De doelgroep van de Volkswagen T-Cross is doorgaans wat ouder. Daarom is een op het oog miniem detail toch vermeldenswaard: de kogeldruk werd verhoogd van 55 naar 75 kilo, zodat de T-Cross-eigenaren tevreden het rekje van hun elektrische fiets achter op de auto kunnen monteren. Met oprijgootje, uiteraard. De hoge instap was er al en die blijft uiteraard.



Prijs en levertijd

De gefacelifte Volkswagen T-Cross komt pas in het voorjaar van 2024 op de markt en kan in het najaar worden besteld, De prijs is nog niet bekend, maar we hebben wel goed nieuws voor koopjesjagers. De oude T-Cross gaat nu voor een prikkie weg. Volkswagen geeft 2000 euro voordeel en een extra inruilpremie van nog eens 2000 euro. Daarmee bespaar je dus zomaar 4000 euro. Bijkomend pluspunt: de T-Cross van de huidige generatie is direct leverbaar en dus snel te rijden. Je vraagt je bijna af: waarom zou je eigenlijk wachten op de nieuwe?