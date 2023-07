De Tesla Model Y, Peugeot 208, Kia Picanto, Volvo XC40 en Lynk & Co 01 zijn tot nu toe de bestverkochte auto's van 2023. Wat nou als je een van die auto’s niet wilt kopen, maar wilt private leasen?

Populariteit zegt niet alles, maar de kans dat je een slechte auto koopt als je meeloopt met de meute is een stuk kleiner. Daarbij is het spreekwoord 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' niet voor niets zo Nederlands als molens en klompen. Er valt dus best iets te zeggen om ‘gewoon’ voor een auto te gaan die je buurman ook al heeft.

Als je niet het volledige aankoopbedrag kan of wilt ophoesten, is private lease een alternatief. Met private lease rijd je in een nieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag waar wegenbelasting, onderhoud en verzekering al in zitten verwerkt. Alleen de brandstof betaal je zelf. De 5 populairste auto’s van Nederland zijn te leasen in onze private lease vergelijker.

Tesla Model Y

De Tesla Model Y is de bestverkochte auto van de eerste helft van 2023 in Nederland, mede als gevolg van flinke prijsverlagingen. De Model Y is een ruim opgezette suv met zeeën aan binnenruimte en 854 tot 2.158 liter bagageruimte met de achterste stoelen naar beneden geklapt. Verder heeft de Model Y een elektrische aandrijflijn met minimaal 347 pk en 420 Nm koppel dat uiteraard direct beschikbaar is. Gecombineerd met de batterij van 58 kWh beschikt de Model Y over indrukwekkende WLTP-actieradius van 455 kilometer

Ook zit de luxueuze suv van Tesla ruim in zijn spullen met onder andere 19 inch lichtmetalen velgen, led-verlichting, kunstleren bekleding en een groot 15-inch touchscreen.

De Tesla Model Y private lease je vanaf 629 euro!

Peugeot 208

Met de Peugeot 208 heeft het Franse merk sinds de introductie van de huidige generatie in 2019 een regelrechte verkooptopper te pakken. Vorig jaar eindigde hij in Nederland bovenaan en ook in het eerste halfjaar van 2023 doet de 208 het met de tweede plaats uitstekend. Ook voor private lease is de 208 verkrijgbaar, voor een prijs van minimaal 329 euro.

De populariteit van de 208 is mede te verklaren door het ruime aanbod: je kunt hem met benzine-, diesel-, en elektromotor krijgen. Voor ieder wat wils dus. Als EV heeft de 208 een batterij van 50 kWh, waardoor een nette WLTP-actieradius van 360 kilometer wordt bereikt. Het vermogen varieert van 75 tot 136 pk. Standaard zijn zaken als cruise control, airconditioning, 16-inch lichtmetaal en Apple CarPlay of Android Auto.

De beste Peugeot 208 private lease deal vind je in onze vergelijker.

Kia Picanto

Iets minder dan 20 jaar geleden bracht Kia met de Kia Picanto een betaalbare stadsauto op de markt. Hoewel de auto ruim twee keer zo duur is geworden sinds die tijd, blijft hij een van de voordeligste auto’s op de markt.

Dat geldt ook voor private lease: in onze vergelijker is de Picanto al verkrijgbaar vanaf 249 euro, waarmee het de goedkoopste optie is. Dat wil echter niet zeggen dat Picanto-rijders karig zijn toebedeeld. Airconditioning, elektrisch bedienbare ramen en verschillende veiligheidssystemen als een remassistent, centrale deurvergrendeling, ABS en ESP zijn inbegrepen.

Vind de beste Kia Picanto private lease deal in onze vergelijker.

Volvo XC40

Volvo staat bekend als een comfortabel en veilig merk, en dat is bij de uiterst populaire Volvo XC40 niet anders. De compacte suv biedt genoeg binnenruimte, comfortabele stoelen en een veiligheidsuitrusting waar je u tegen zegt. Daarbovenop komt een bagageruimte van 419 tot 1295 of 432 tot 1308 liter, afhankelijk van de versie die je kiest.

Er is namelijk - net zoals bij de Peugeot 208 het geval is - een XC40 met een verbrandingsmotor en een XC40 Recharge met een elektrische aandrijflijn. Laatstgenoemde is de goedkopere van de twee is te private leasen vanaf 664 euro per maand. Daarvoor krijg je standaard onder andere cruise control, airconditioning met 2 zones, 19 inch lichtmetalen velgen en led-koplampen.

De Volvo XC40 private lease je het beste via onze vergelijker!

Lynk & Co 01

De Lynk & Co 01 zie je steeds vaker verschijnen op de Nederlandse wegen. Dat is ook niet zo gek, want het private-leasebedrag is uiterst scherp.

De 01 heeft een plug-in hybride aandrijflijn met 261 pk en 425 Nm koppel. Binnen 8 seconden sprint je vanuit stilstand naar 100, in de bagageruimte past 466 tot 1213 liter. Verder zijn zaken als adaptieve cruise control, parkeersensoren en achteruitrijcamera, een glazen schuifdak, 20 inch lichtmetalen wielen en een 12,7 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto standaard.

De Lynk & Co 01 private lease je vanaf 549 euro per maand.

Private lease aanbiedingen

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals.

