Dit verbruikt de Toyota Prius PHEV tijdens onze eerste testrit

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid oogt veel sneller en dynamischer dan zijn voorgangers. En dat is-ie ook. Maar wat is het verbruik van de PHEV?

Tijdens onze kennismaking met de nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid Solar Edition in en rond Hamburg houden we het praktijkverbruik bij. Want het officiële verbruik dat in de folder staat, is wel héél laag: 0,5 l/100 km, oftewel een ongelooflijke 1 op 200.

Tip Astra ST Plug-in Hybrid Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een exclusievere uitvoering van de Opel Astra ST Plug-in Hybrid

Het verbruik volgens de folder

Nou rijdt de Prius PHEV ook een groot deel van elke rit op stroom. De accu (13,6 kWh) is bij de standaardversie Dynamic met 17-inch wielen goed voor een WLTP-actieradius van 86 kilometer. Op stoer 19-inch lichtmetaal daalt het elektrische bereik tot 72 kilometer.

Wie kiest voor de mooie 19-inch wielen, moet daarvoor ook een beetje verbruikspijn lijden. Volgens de WLTP-norm, strandt het schip bij 0,7 l/100 km, wat overeenkomt met 1 op 142,9.

Elektrische actieradius

Maar papier is geduldig. Daarom houden wij tijdens onze proefrit met de Toyota Prius Plug-in Hybrid met 19-inch wielen het praktijkverbruik bij. Helaas zijn de weersomstandigheden bewolkt en nat, en verzamelt het zonnepaneel op het dak slechts druppels in plaats van zonne-energie. Op een écht zomerse dag zou het zonnepaneel van de Solar Edition ongeveer 8 aanvullende elektrische kilometers opleveren.

Het eerste deel van de rit pakt gunstig uit voor de Japanner. We rijden vooral in de stad en op provinciale wegen even daarbuiten. Na 45 kilometer is de batterij voor nog 44 procent gevuld. Op deze manier halen we het elektrische bereik van 72 kilometer wel.

Praktijkverbruik van 2,1l/100 km

We houden ons in de bebouwde kom en de provinciale wegen aan de geldende maximumsnelheden, wat betekent dat we nergens boven de 100 km/h uitkomen. Het laatste deel van de 90 kilometer lange testroute gaat over de autobahn en daar geven we flink gas. We naderen zelfs een paar keer de topsnelheid van om en nabij de 180 km/h.

Op plaats van bestemming checken we het praktijkverbruik op de boordcomputer, die 2,1 l/100 km (1 op 47,6) aangeeft. Vinden we zelf best netjes, maar er zijn collega’s die waarden lieten noteren tussen de 0,9 en 1,7 liter per 100 km (1 op 111,1 en op 58,8).



Onze nieuwsbrief wordt gelezen door veel Toyota-rijders. Meld je ook gratis aan!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Conclusie

Rijd je zelden meer dan 100 kilometer per rit en laad je tussentijds netjes op? Dan kun je in Nederland zeker in de buurt van de 1 op 100 komen. Staan er regelmatig langere afstanden zonder laadpauzes op het programma en ben je vaak tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s morgens op weg? Reken bij de Toyota Prius Plug-in Hybrid dan op een gemiddelde van rond de 1 op 50. Dan word je zelden teleurgesteld.