Nieuwe Toyota C-HR: de radicalisering van de crossover-coupé

Zeven jaar na de introductie van de Toyota C-HR, is het tijd voor zijn opvolger. De nieuwe C-HR is ongeveer even groot, maar oogt nog een stukje extremer en krijgt er een krachtiger variant bij – met stekker.

Onlangs woonde Auto Review de wereldpremière van de nieuwe Toyota C-HR bij. Afgaand op de Toyota C-HR Prologue, een studiemodel van eind 2022, hadden we wel een idee hoe de auto eruit zou zien. Aan de andere kan weet je maar nooit. In het verleden zijn er genoeg vrij radicaal ontworpen auto's geweest waarvan de faceliftversie of de opvolger stukken braver was.



Denk maar aan de Fiat Multipla en de Ford Focus Mk I en Mk II. Nou, bij de Toyota C-HR is dat niet het geval. De in het Zuid-Franse Nice ontworpen, nieuwe generatie oogt zelfs nog een stukje radicaler dan de huidige editie.

Design Toyota C-HR belangrijkste aanschafreden



En of je het nu mooi vindt of niet, we kunnen Toyota geen ongelijk geven, want de eerste C-HR is een groot succes gebleken. In Europa zijn sinds 2016 ruim 750.000 C-HR’s verkocht. Volgens Toyota was het design voor het merendeel van de C-HR-rijders het doorslaggevende aankoopargument. En dat niet alleen, bijna 60 procent van de C-HR-klanten kwam bij andere merken vandaan. Alle reden voor Toyota dus, om voor de nieuwe C-HR door te gaan op de ingeslagen weg.

Als we de afmetingen erbij nemen, dan zien we dat het nieuwe model vrijwel even groot is als zijn voorganger. Hij is 3,5 centimeter korter, maar ook 2,5 centimeter breder en enkele millimeters hoger. Hoewel de C-HR op hetzelfde vernieuwde platform staat als de nieuwe Toyota Prius, is de wielbasis van de crossover nog altijd 2,64 meter, oftewel 11 cm korter dan van de Prius.

Lijnenspel bewaard gebleven



En profil heeft de nieuwe Toyota C-HR grofweg hetzelfde lijnenspel als zijn voorganger. Het opvallendste verschil zit ‘m in de achterportieren en C-stijlen. Waar de huidige C-HR nog weggewerkte portiergrepen had, zitten ze bij het nieuwe model op de klassieke plek in de deur, zij het dat ze – net als bij de voordeuren – helemaal in het plaatwerk zijn verzonken. Als je de auto ontgrendelt, klappen ze naar buiten.



Verlichte modelnaam C-HR



Groter zijn de verschillen aan de voor- en achterkant. Van koplampen in de klassieke zin des woords is eigenlijk geen sprake. De spleetjes van led-lichtunits zijn – net als bij de nieuwe Prius – opgenomen in het X-vormige design van de neus. Aan de achterkant vormen de achterlichten over de volle breedte één geheel met de achterklepspoiler. In het midden opgeluisterd met een verlichte typebenaming. Met de nieuwe Volkswagen Touareg in ons achterhoofd, vermoeden we dat dit een nieuwe trend gaat worden.

'Ontplofte Aygo X'



Wie de C-HR in zijn basisvorm- en kleur nog niet gek genoeg vindt, kan hem in twee graderingen duotone bestellen. Daarvan omvat de eerste alleen een zwart dak, bij de meest vergaande versie zijn ook de volledige achterzijde en een deel van de achterdeuren zwart gespoten. De één vindt het gaaf, de ander zal zuur opmerken dat de C-HR er dan uitziet als een ontplofte Toyota Aygo X.

Volgens Toyota verkeer je binnen in de C-HR in premiumsferen, maar dat willen we graag een beetje nuanceren. Afhankelijk van de uitvoering voelen veel materialen prettig en zacht aan. Maar ook de fans van – al dan niet gerecycled - hard plastic komen nog altijd aan hun trekken, zeker achterin. Mooi is het speciale panoramadak, dat bij zonnig weer een groot deel van de warmte tegenhoudt.



Genoeg hoofdruimte, maar ...



Hierdoor is geen verlaagde hemelbekleding nodig en dat scheelt hoofdruimte. En inderdaad, zelfs de echte bonenstaken stoten hun hoofd niet. De positieve verrassing daarover wordt getemperd wanneer je merkt dat je achterbank ongeveer dezelfde hoogte en diepte heeft als een gemiddeld visstoeltje. Je zit met je knieën in een oncomfortabele hoek en volwassen bipsen missen ondersteuning. Positief is dat je je achter in de nieuwe C-HR minder opgesloten voelt dan in het huidige model. Dat kom doordat de zijruiten en C-stijlen in dat opzicht gunstiger zijn gevormd.

Veel configuratiemogelijkheden infotainment



Het dashboard omvat een digitaal instrumentarium en een groot horizontaal touchscreen, met aan de onderkant – zucht van verlichting – een rij fysieke knoppen. Toyota belooft vergaande personalisatiemogelijkheden voor het infotainment en de sfeerverlichting. Geen geknoei met kabeltjes als je graag gebruikmaakt van Apple CarPlay of Android Auto, want draadloze smartphone-integratie is standaard.



Vanaf 2024 wordt ook een nieuwe digitale sleutel leverbaar. Daarmee kun je de C-HR met je smartphone starten. Alle wagensystemen zijn vervolgens naar jouw persoonlijk voorkeur ingesteld. Als je de auto ont- of vergrendelt, knippert de verlichting op een specifieke manier ter verwelkoming of ten afscheid.

Toyota C-HR (2024) ook als stekkerhybride



De grootse technische wijziging aan de nieuwe Toyota C-HR is de komst van een plug-in hybride-versie. Die heeft dezelfde aandrijflijn als de nieuwe Prius. Met zijn 223 pk is de stekkervariant gelijk de krachtigste C-HR. Hij sprint in 7,4 tellen naar 100 km/h en de topsnelheid is begrensd op 180 km/h. De elektrische actieradius bedraagt 66 kilometer en als gemiddeld verbruik geeft Toyota 0,9 l/100 km op (1 op 111).



Prestaties en verbruik C-HR Hybrid



De reguliere hybrides variëren in vermogen van 140 pk voor de 1.8 Hybrid tot 198 pk voor de 2.0 Hybrid. De 1.8 heeft net geen 10 tellen nodig om naar de 100 km/h de accelereren, de 2.0 legt het standaardsprintje af in 8,1 seconden. Beide verbruiken volgens fabrieksopgave 4,8 tot 5,0 l/100 km, oftewel rond de 1 op 20. De vierwielaangedreven C-HR sprint twee fracties van een seconde sneller en is een slokje onzuiniger, maar de vraag is of die ook naar Nederland komt.

Bemoeizuchtige assistentiesystemen



Uiteraard zit de nieuwe Toyota C-HR boordevol veiligheidssystemen en andere bestuurdershulpjes. Hiervan willen we twee bemoeizuchtige types met name noemen. Het Acceleration Suppression-systeem beteugelt de lompe gasvoet als er dichtbijzijnde voorliggers worden gedetecteerd en er een botsrisico bestaat. Eveneens nieuw is Proactive Driving Assist (PDA). Bij lagere snelheden laat dit systeem de snelheid geleidelijk afnemen bij het naderen van een langzame voorligger of een bocht. En in dat laatste geval is er ook nog een stuurassistent die je de bocht vloeiender laat nemen. Je gaat je bijna afvragen waarom de moderne mens nog een rijbewijs nodig heeft …

Rijeigenschappen nieuwe C-HR (2024)



De Toyota C-HR staat eind dit jaar bij de dealer en tegen die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt. In het najaar hopen we met de auto te rijden, zodat we ook kunnen checken of de nieuwe C-HR echt zo fijn rijdt als Toyota beweert. De huidige C-HR is in zijn segment al een van de beter sturende auto’s.. Door een stijvere constructie en fijnslijperij aan het onderstel belooft de nieuweling nog een stapje fijner te rijden. We gaan het zien!