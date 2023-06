Citroën wil met deze EV van 25.000 euro Volkswagen en Tesla aftroeven

Het lange wachten op betaalbare elektrische auto’s lijkt binnenkort eindelijk voorbij te zijn. Stellantis wil concurrenten als Volkswagen en Tesla te snel af zijn door een nieuwe volledig elektrische versie van de Citroën C3 voor minder dan 25.000 euro op de markt te brengen.

Steeds meer merken zijn bezig om een goedkope elektrische auto op de markt te brengen, zo schreven we eerder al (zie het bericht hieronder). Daarbij kwamen fabrikanten als Tesla, Renault, enkele Chinezen en merken uit de Volkswagen-Group aan bod. Uit de hoek van Stellantis bleef het angstvallig stil, tot nu. Met de nieuwe Citroën ë-C3 kan een enorme potentiële klantenschare worden aangeboord, die momenteel enkel nog bij de Dacia Spring of een Chinees merk terechtkan voor een betaalbare elektrische auto.

Citroën ë-C3 actieradius

Over de nieuwe elektrische Citroën ë-C3 is nog niet veel bekend. Het is in elk geval geen geëlektrificeerde versie van de gewone Europese C3. De elektrische variant krijgt iets meer een cross-over-karakter, maar is weer minder hoog dan de C3 Aircross. Wat we verder weten, is dat de betaalbare EV een respectabele actieradius van 300 kilometer gaat krijgen. Thierry Koskas - sinds begin dit jaar CEO van Citroën - is tegenover Bloomberg razend enthousiast over de nieuwe elektrische auto: “Citroën heeft een geschiedenis in het maken van betaalbare auto's en het is nu de taak om elektrische mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Momenteel is er geen auto als deze.”

De ë-C3 wordt na de Citroën ë-C4 en ë-C4 X de derde volledig elektrische personenwagen op de Citroën-prijslijst. Daarbij rekenen we even buiten de ë-Berlingo en ë-Spacetourer (bedrijfswagens) en Citroën Ami (stadsmini). Eerder kwam al naar buiten dat de Fransen bezig zijn met een elektrische luxe-suv die de Citroën C5 Aircross moet vervangen (zie artikel onder dit bericht).

Wanneer komt de Citroën ë-C3 naar Nederland?

De nieuwe ë-C3 gaat in Slowakije van de band lopen en wordt in het eerste kwartaal van 2024 gelanceerd in Europa. De verwachting is dat Nederland een van de eerste landen is waar de nieuwe elektrische Citroën op de markt komt.