Column: op deze manier wordt autorijden maandelijks zomaar 150 euro goedkoper

Automerken groot en klein, mag ik even jullie aandacht? Nieuwe auto's zijn onbetaalbaar geworden - zowel koop als private lease - en dat is voor niemand leuk. Gelukkig weet ik een oplossing!

Mijn plan is zowel simpel als ingewikkeld: laten we de afschrijving op de schop gooien. Want tegenwoordig verliest een nieuwe auto de helft van zijn waarde in de eerste vier à vijf jaar. Bij een auto van 30.000 euro hebben we het dan al snel over 250 tot 300 euro per maand. Dat is een aanzienlijk deel van wat autorijden maandelijks kost.

Daarom stel ik voor om de afschrijving te halveren. Hoe? Door deze uit te smeren over acht jaar. Dus je nieuwe auto halveert nog steeds in waarde, maar dan in 8 in plaats van 4 jaar. Dit zet het financiële plaatje compleet op zijn kop. Een nieuwe auto rijden wordt dan maandelijks zomaar 150 euro goedkoper.

Nieuwe auto's moeten langer nieuw blijven

Maar we kunnen toch niet zomaar de afschrijving van auto's aanpassen? Ik denk van wel en daarom richt ik mij hier tot alle automerken. Hiervoor is het essentieel dat nieuwe auto's langer nieuw blijven. Dus ze moeten langer de zekerheid, het comfort en de veiligheid van een nieuwe auto bieden. En tot mijn grote vreugde wordt daar nu al aan gewerkt in de autowereld.

Toyota doet dit door 10 jaar garantie te bieden. En Peugeot werkt aan elektrische modellen die 25 jaar meegaan - 10 jaar langer dan de gemiddelde levensduur nu (15 jaar). Lexus heeft ook vertrouwens in zijn elektrische modellen en geeft 15 jaar of 1 miljoen kilometer garantie op het accupakket. Dat zijn allemaal stappen die ervoor zorgen dat nieuwe auto's een langer leven beschoren is. Dat zijn meer jaren om de aanschafprijs over uit te smeren.

Welk automerk durft dit aan?

Nu is het wachten op een automerk dat zoveel vertrouwen in de waardevastheid van zijn product heeft, dat afschrijving een kleinere rol speelt bij het bepalen van het private lease-tarief. Dan kunnen we weer voor 200 euro per maand in een stadsauto rijden en voor 300 euro in een nette C-segmenter.

Jammer genoeg zullen deze nieuwe auto's met hun lange levensduur niet goedkoper worden in aanschaf, maar wel hun waarde beter vasthouden. Dus als je hem gaat inruilen en je ziet het inruilvoorstel van de garage, dan bedank je voor de koffie en ga je meteen aan de bubbels.