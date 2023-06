Zodra de wegenbelasting verandert, schiet jouw private-leasebedrag flink omhoog

Een van de grote voordelen van private lease, is de zekerheid van een vast maandbedrag. Denk je. Toch kunnen de kosten met een beetje pech omhoogschieten. Zoals met de wegenbelasting voor elektrische auto’s en plug-in hybrides.

De voordelen private lease zijn je vast bekend: voor een vast maandbedrag rijd je in een nieuwe auto, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over bijkomende kosten. Want alles zit bij het private-leasebedrag in: verzekering, wegenbelasting, afschrijving, en – last but not least - onderhoud en verzekering. Wel zo overzichtelijk.

Wanneer wordt private lease duurder?

Dat het leasebedrag omhooggaat als je meer kilometers rijdt dan verwacht, is bekend. Maar in de kleine lettertjes staat nog een andere belangrijke bepaling. Het gaat daarbij om wijzigingen vanuit de overheid die de kosten voor de leasemaatschappij verhogen – oftewel belastingverhogingen.

Extra belasting doorberekend in private-leasetarief

Zo lezen we bij een grote lease-aanbieder: “Het kan altijd gebeuren dat er vanuit de overheid fiscale wijzigingen vereist zijn. Denk hierbij aan btw, assurantiebelasting of de wegenbelasting. Wij brengen je tijdig op de hoogte, zodat je rekening kan houden met de extra kosten.”

Een ander schrijft: “Als de overheid de belasting voor het bezit of gebruik van de auto (mrb of houderschapsbelasting) verandert, mogen we het maandbedrag veranderen. Die verandering geldt dan vanaf het moment dat de kosten voor de leasemaatschappij stijgen.”

Zwaard van Damocles: wegenbelasting elektrische auto’s

Iets meer assurantiebelasting en extra btw op reparaties kunnen vervelend zijn, maar kosten je de kop niet. De wegenbelasting kan daarentegen een heel ander verhaal worden. Zeker als je een elektrische auto gaat private leasen. Volgens het Belastingplan 2020 wordt de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s en plug-in hybrides vanaf 1 januari 2025 afgebouwd. EV’s zijn nu nog wegenbelastingvrij en voor plug-in hybride auto’s geldt nog een korting van 50 procent.

Ook wegenbelasting plug-in hybrides omhoog

Vanaf 2025 ga je voor elektrische auto’s het kwarttarief betalen en voor plug-ins het volle pond. Een jaar later is de EV-rijder volgens de huidige plannen helemaal aan de beurt. Dan is er helemaal geen korting meer. Vooralsnog lijkt het erop dat je voor je elektrische auto dan het benzinetarief moet gaan betalen. Alleen is een elektrische auto gemiddeld veel zwaarder, zodat de bedragen fors zijn. En die worden straks dus gewoon doorberekend in je private-leasetarief.

Private lease EV’s vele tientjes per maand duurder

Wat betekent dat concreet? Voor een Volkswagen ID.4 betaal je nu, bij een leaseperiode van 5 jaar en 10.000 kilometer per jaar, ongeveer 725 euro per maand. Als de belastingplannen doorgaan, wordt dat – uitgaand van de provincie Utrecht - in 2025 ongeveer 752 euro. In 2026 zou het leasebedrag onder invloed van de wegenbelasting zelfs stijgen tot 834 euro per maand. Dat is dus een verhoging met 109 euro!

Koop je een ID.4 met de SEPP-subsidie van 2950 euro? Dan krijg je dit bedrag de eerste vier jaar in maandelijkse termijnen van 61,45 euro op je rekening gestort. Daarna is de koek op. Zo doet de verhoging van de wegenbelasting het laatste jaar van de leaseperiode extra pijn …

Kostenstijging Peugeot e-208

Nog een voorbeeld. Voor private lease van een Peugeot e-208 betaal je (zonder aftrek SEPP-subsidie) maandelijks ongeveer 505 euro. Met het kwarttarief wegenbelasting gaat je private-leasebedrag in 2025 logischerwijs met 17 euro omhoog tot 522 euro. Vanaf 2026 stijgt het maandbedrag met het volle pond aan wegenbelasting tot 573 euro.

Dus zelfs bij een relatief lichte elektrische auto, is de SEPP-subsidie niet eens genoeg om de wegenbelasting van te betalen.