Prijsvergelijking: Mercedes A-klasse Limousine duurder dan alle andere sedans

Je bent bescheiden opgevoed: met de goedkoopste sedan van Mercedes ben jij al tevreden. Maar ook kleine Mercedessen benne duur … een prijsvergelijking met de Mercedes A-klasse Limousine!

Mercedes A-klasse Limousine

Bij de dure Duitse merken kun je nog aankloppen voor een compacte sedan, maar de rest van de autowereld is er (in Nederland) klaar mee. Toyota verkoopt de Corolla bij ons alleen nog als hatchback en stationwagon, maar Mazda houdt moedig stand met de Mazda 3 Sedan. Voor deze prijsvergelijking nemen we de A 180 AMG Line uit onze Mercedes A-klasse Limousine review als voorbeeld.



Deze A-klasse Limousine combineert een beschaafde viercilinder van 136 pk met stoere AMG-wielen en grote portie sportief bumperwerk. Kortom: meer blaf dan bijt en daar is niets mis mee. Adaptieve cruisecontrol is een harde eis, net als een automatische transmissie. De simpele conclusie is dat Mercedes de hoofdprijs vraagt.

Mercedes A-klasse Limousine

(A 180, 4-cil., 1332 cc, 136 pk)

AMG Line-uitvoering - 47.882 euro

Automatische transmissie - standaard

18-inch lichtmetaal - standaard

Sportieve uitstraling - standaard (want AMG Line)

Adaptieve cruisecontrol - 484 euro

Totaalprijs: 48.366 euro

Goedkoper: Audi A3 Limousine

De goedkoopste Audi A3 Limousine wordt aangedreven door een eenliter drie­cilinder met 110 pk. Gelukkig is er ruimte in het budget om te upgraden naar de 1.5 TSI met 150 pk. De S edition-uitvoering is Audi’s antwoord op de AMG Line van Mercedes. Voor een eerlijke prijsvergelijking moeten we het 17-inch lichtmetaal verruilen voor knapen van 18 inch.

Audi A3 Limousine

(35 TFSI, 4-cil., 1498 cc, 150 pk)

S edition-uitvoering - 45.055 euro

Automatische transmissie - standaard

18-inch lichtmetaal - 1261 euro

Sportieve uitstraling – standaard (want S edition)

Adaptieve cruisecontrol - 392 euro

Totaalprijs: 46.708 euro

Goedkoper: BMW 2-serie Gran Coupé

De Steptronic-transmissie kost normaal 2118 euro extra, maar de introductie­versie van de 218iA heeft ’m standaard aan boord. Voor extra sportieve flair versieren we de BMW 2-serie Gran Coupé als Model M Sport (3495 euro). Dan staat-ie ook meteen op 18-inch lichtmetaal en hoef je alleen nog maar 480 euro af te tikken voor adaptieve cruisecontrol.

BMW 2-serie Gran Coupé

(218iA, 3-cil., 1500 cc, 136 pk)

Introduction Edition-uitvoering - 42.220 euro

Automatische transmissie - standaard

18-inch lichtmetaal - 3495 euro (meerprijs Model M Sport)

Sportieve uitstraling - standaard

Adaptieve cruisecontrol - 480 euro

Totaalprijs: 46.195 euro

Goedkoper: Mazda 3 Sedan

We gaan helemaal los bij de Mazda-dealer: we configureren een Mazda 3 Sedan met de krachtigste motor (186 pk) en de duurste uitvoering (Luxury). En dan komen we nog niet eens in de buurt van de Duitse bedragen. Dat je 3000 euro moet bijleggen voor de automaat is dan ook geen ramp. Kortom, bij Mazda krijg je het meeste auto voor je geld.

Mazda 3 Sedan

(e-Skyactiv X 186, 4-cil., 1998 cc, 186 pk)