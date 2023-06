Deze nieuwe elektrische Toyota voor 7 personen gaat de Kia EV9 pesten

Toyota kondigde eerder aan dat het wereldwijd uiterlijk 2026 tien nieuwe elektrische Toyota-modellen introduceert. Vooralsnog moet de Toyota bZ4X de kar in zijn eentje trekken, maar hulptroepen zijn onderweg. De nieuwste aankondiging is een elektrische suv die het leven van onder meer de Kia EV9 zuur moet maken.

De Kia EV9 is een lel van een elektrische 7-persoons suv. Die komt nog dit najaar op de Nederlandse markt maar ook daarbuiten. Veel concurrentie heeft de Kia EV9 niet. De Volvo EX90 vinden we voor Kia te hoog gegrepen.

Maar een elektrische suv met zeven zitplaatsen die kopers van de Kia EV9 mogelijk kan wegkapen, is de toekomstige 7-persoons elektrische suv van Toyota die volgens een bericht op Greencarreports.com nu officieel is aangekondigd.

Naar hoe de elektrische suv met drie zitrijen van Toyota eruit komt te zien, is het nog gissen. Met de afbeelding van de suv die Toyota eind 2021 de wereld in slingerde (zie hierboven), krijg je een aardig idee, denken we.

Nieuwsgierig naar het definitieve design van Toyota's aangekondigde suv-reus?

Gloednieuwe batterijfabriek

Toyota zegt dat het zijn nieuwe 7-persoons elektrische suv gaat produceren in zijn fabriek in Georgetown, Kentucky. Deze Amerikaanse fabriek is een van de nieuwste en grootste die Toyota heeft. Het batterijpakket van de elektrische Toyota-suv komt uit een gloednieuwe batterijfabriek in North-Carolina die in 2025 operationeel wordt. Deze telt zes productielijnen waarvan er twee exclusief voor de batterijen van volledig elektrische Toyota's zijn. De overige vier zijn bedoeld voor de hybride- en plug-in hybridemodellen van Toyota. Uiteindelijk moet de fabriek batterijen kunnen produceren voor 1,2 miljoen geëlektrificeerde Toyota's per jaar.

Toyota bZ5X

Hoe de elektrische 7-persoons suv van Toyota gaat heten, is officieel nog niet bekend. Als we een gokje mogen doen, zetten we in op Toyota bZ5X, de grotere broer van de Toyota bZ4X die al wel leverbaar is, maar vooralsnog de enige elektrische Toyota is die het merk in Europa nu heeft. Voor het gemak tellen we de Toyota Mirai niet mee. Die waterstofauto rijdt feitelijk ook elektrisch maar is niet batterij-elektrisch zoals alle toekomstige bZ-modellen wel zijn. En ook de elektrische personenversies van de bedrijfswagen Toyota Proace laten we buiten beschouwing.

Een elektrische Toyota die wel naar Europa komt, is de nieuwe Toyota bZ3X die vooralsnog als Toyota BEV Concept door het leven gaat (zie beide afbeeldingen hierboven). Of de aangekondigde 7-zits suv van Toyota naar Europa komt, is nog onzeker. De Kia EV9 kan dus voorlopig opgelucht ademhalen.