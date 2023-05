Wie ziet Ford als grootste concurrent? Niet Tesla…

Ford wil zijn achterstand op EV-gebied inhalen. Om een van de marktleiders met elektrische auto’s te worden, moet de fabrikant de strijd aan met veel concurrenten. Gek genoeg rekenen ze bij Ford Tesla niet tot die concurrenten…

Dat zei Ford-CEO Jim Farley deze week tijdens een bijeenkomst. Want het grootste gevaar voor Ford komt volgens hem uit China. Daarmee gaat de topman voorbij aan andere grote Amerikaanse autoproducenten als Tesla en General Motors.



Wie wordt hét leidende EV-merk?

Bewondering voor BYD

“We zien de Chinezen als de voornaamste concurrent, niet General Motors of Toyota”, laat Farley er geen misverstand over bestaan. Volgens de topman hebben de Chinezen een voorsprong ten opzichte van de Amerikanen op het gebied van EV’s. Dat komt volgens Farley vooral door hun ontwikkeling van batterijen en andere opkomende technologieën.

Daarbij spreekt Farley specifiek zijn bewondering uit voor het Chinese BYD, Build Your Dreams: “Ik vind BYD imponerend. Ze hebben zelf hun eigen volledige productieketen in handen en ze gebruiken een agressieve bedrijfsvoering. Het is een heel indrukwekkend bedrijf. De schaal waarop ze werken, is veel groter dan bijvoorbeeld Tesla.”

Tevens ziet Farley nog een andere reden waarom het Chinese bedrijf zo’n geduchte concurrent is: “BYD heeft de LFP-technologie doorontwikkeld. Dat is een betere batterij dan de lithium-ion accu’s.”

Ford in de tegenaanval

Eerder dit jaar maakte Ford de samenwerking met Chinese batterijgigant CATL bekend. De bedrijven gaan een nieuwe fabriek bouwen in Michigan die goedkopere accupakketten moet gaan produceren. Op deze manier kan Ford gebruikmaken van accupakketten die lokaal worden geproduceerd, wat enorm scheelt in de kosten.

De nieuwe fabriek - die naar verwachting in 2026 geopend wordt - gaat zich richten op de productie van LFP-batterijen, net zoals BYD dat doet, dus. Deze batterijen zijn goedkoper te produceren omdat minder dure grondstoffen (zoals kobalt en nikkel) benodigd zijn.