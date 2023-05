Er komen steeds meer elektrische auto's en dus zijn er steeds meer grondstoffen nodig om batterijen te produceren. Dit levert tekorten op, maar Ford is een van de weinige merken die zich hier niet druk om maakt. Sterker nog, het merk denkt zijn achterstand in een voorsprong om te kunnen buigen.



Dat zei Lisa Drake - de vice-president bij Ford op het gebied van EV-ontwikkeling - tijdens een presentatie over de toekomstplannen van het merk. Ze noemde het dreigende tekort aan grondstoffen ‘niet noodzakelijk een beperking’ voor Ford. En dat komt goed uit, want Ford heeft ambitieuze plannen met zijn elektrische auto's. De achterstand van de Amerikanen is op dit moment nog groot.



Gaat Ford een grote inhaalslag maken?

Van 100.000 naar 2 miljoen

Vorig jaar produceerde Ford ongeveer 100.000 elektrische auto’s wereldwijd. De Amerikanen willen dit aantal eind 2026 hebben opgekrikt naar 2 miljoen. Daarbij moet het elektrische modellengamma uitgebreid worden. Momenteel beschikt Ford met de Ford F-150 Lightning en de Ford Mustang Mach-E maar over twee volledig elektrische opties. De afdeling die bij Ford bekend staat als ‘Ford Model E’ is druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe EV’s, waaronder een nieuwe elektrische pick-up truck en een SUV met drie zitrijen.



Bovendien wordt de fabriek in Keulen, waar tot juni de Fiesta nog van de band rolt, later dit jaar geschikt gemaakt voor de elektrische Ford op basis van de Volkswagen ID.4.



Lithium en nikkel zijn cruciaal

Waarom veracht Ford dat ze de ambitieuze plannen waar kunnen maken? Omdat het merk dikke vrienden is geworden met de grootste leveranciers van lithium en nikkel. Dat zijn de meest gebruikte en belangrijkste stoffen die worden gebruikt in accupakketten. Ford heeft naar eigen zeggen ongeveer 90 procent van de lithium en nikkel die ze nodig hebben om hun ambitieuze EV-doel voor 2026 te halen al binnengehaald door middel van samenwerkingen met drie grote spelers in de industrie.



Andere verbeteringen

Ford wil de nadruk niet leggen op grotere batterijen, maar op een betere efficiëntie. Dan kun je kleinere batterijen produceren, waarvoor minder grondstoffen nodig zijn. Om die reden komen LFP-batterijen ook steeds nadrukkelijker in beeld bij Ford. Deze hebben een lagere energiedichtheid, maar ze zijn goedkoper te

produceren, vereisen minder controversiële grondstoffen (zoals kobalt), en zijn dus minder slecht voor het klimaat.