Test Ford Mustang Mach-E en Polestar 2 - waar grote elektrische suv's klein in zijn

Je zou verwachten dat grote suv's als de Ford Mustang Mach-E en de Polestar 2 binnenin een ruimteparadijs zou aantreffen. Dat valt een beetje tegen. Daarnaast stelt de Mustang Mach-E op nog een andere suv-eigenschap teleur.



Met zijn zwartgelakte dak doet de Ford ­Mustang Mach-E alle moeite om zijn formaat voor het oog te verbloemen. Maar de cijfers wijzen anders uit. Hij is 4,71 meter lang en 1,88 meter breed. En dan dat gewicht: hij weegt maar liefst 2291 kilo. Wie denkt dat je die specificaties terugziet in het interieur, komt bedrogen uit.



Wil je tests zoals deze niet missen?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.



Voorin heb je ­dankzij het minimalistische dashboard en de lage middentunnel veel ruimte. Achterin zit je door de sterk aflopende ­daklijn veel krapper dan verwacht. De ­Mustang Mach-E heeft een kofferbak met een inhoud van 402 liter, en ook dat valt tegen. Maar ­daar moeten we wel bij zeggen, dat je voorin nog eens 100 liter extra bagage in de frunk kwijt kunt.



Wat mag de Ford Mustang Mach-E trekken?



Onder caravaneigenaren zijn suv's bijzonder geliefd. Ze zijn ruim, staan lekker hoog op de wielen en hebben vaak een serieus trekgewicht. Dat laatste is bij de Ford Mustang Mach-E niet het geval. Een geremde aanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan 750 kilo. Net toereikend voor een Alpenkreuzer, maar de Hobby Excellent zal na vele comfortabele kampeervakanties toch echt op Marktplaats moeten.



De Polestar 2 kijkt vanbinnen wel een coupé



Ook de in China gebouwde Polestar 2 staat vrij hoog op zijn wielen. Met zijn zwarte wielkuipranden doet hij erg zijn best om op een suv te lijken. In werkelijkheid is het echter gewoon een conventionele hatchback. Dat merk je wanneer je vanuit de Ford bent overgestapt. Het dak van de Polestar 2 is een stuk lager. Met zijn krappe hoofd- en beenruimte op de achterbank lijkt de Polestar zelfs een sportieve coupé te willen zijn.



Kofferruimte en trekgewicht Polestar 2



In de kofferbak past met de achterbank in functie 405 liter bagageruimte tot je beschikking. Daarmee maakt hij al even weinig indruk als de Ford Mustang Mach-E. Als je de achterbank van de Polestar neerklapt, kun je 1095 liter aan spullen kwijt. Ook de Polestar beschikt over een frunk, die een inhoud heeft van 41 liter.



Ready, set, go! Exclusieve aanbiedingen op nieuwe voorraad Alfa Romeo voor snelle beslissers Reserveer snel je proefrit en profiteer van een prijsvoordeel op een nieuwe Alfa Romeo uit voorraad én ontvang een Alfa Romeo F1 Team Poloshirt

Hulde voor het caravangewicht van de Polestar 2. Met 1500 kilo (geremd) kan de Hobby Excellent nog vele vakanties mee! Alleen worden dat waarschijnlijk wel ritten met veel gedwongen pauzes. Met aangekoppelde aanhanger, komt een EV meestal maar half zover als zonder. Afgaand op het in onze test gemeten bereik (311 km), is het met caravan na een kleine 160 kilometer wel klaar. Met de Ford Mustang Mach-E kwamen we in onze test - zonder Alpenkreuzer - 350 kilometer ver.

Wil je weten hoe de Mustang Mach-E GT en de Polestar 2 Long Range Performance het doen op het gebied van actieradius, ruimte en comfort? De volledige test, inclusief alle meetgegevens, staat in Auto Review 5/2023.