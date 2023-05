Toyota waarschuwt: het duurt nog tientallen jaren voor iedereen elektrisch rijdt

Toyota denkt een volledige elektrificatie van de automarkt nog ver weg is. En dan ook echt ver weg; Pratt spreekt over tientallen jaren. Maar hoe serieus moeten we dit nemen van een merk dat met de elektrificatie van zijn wagenpark nogal achterloopt?



Dr. Gill Pratt staat hoog op de ladder bij Toyota en is de CEO van het Toyota Research Institute. Dat is gevestigd in Californië en doet onderzoek naar onder andere robotica, kunstmatige intelligentie en emissievrije technologie. Voorafgaand aan de G7-top van zeven grote invloedrijke industrielanden sprak hij volgens een nieuwsbericht op Bloomberg.com de volgende woorden uit:

"Uiteindelijk komt er een einde aan de beperkingen van bronnen voor elektrische auto's, maar voor de komende tientallen jaren zal dit nog niet het geval zijn. Voorlopig zijn er niet genoeg grondstoffen voor batterijen en ook de faciliteiten voor het opwekken van hernieuwbare energie en opslagmogelijkheden voor energie zijn beperkt."

De CEO van Toyota waarschuwt verder dat het pushen van uitsluitend volledig elektrische auto's, zonder dat de toeleveringsketen en de infrastructuur hierop voorbereid zijn, de consument beslist niet aanmoedigt om elektrisch te gaan rijden.

Op de hoogte blijven van wat Toyota allemaal zegt en doet?

Aanmelden

Meld je dan aan voor onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Beter resultaat met hybride auto's

Gill Pratt staat toch al niet bekend als een groot pleitbezorger van elektrische auto's. Hij komt met een rekenvoorbeeld. Wat is beter voor het klimaat? Kun je beter één volledig elektrische auto met groot batterijpakket bouwen, of 90 hybride modellen met kleine batterij? Dat laatste is een fractie schoner, denkt Gill Pratt. Niet de verbrandingsmotor, maar CO2 is de grote vijand, zegt hij.

Hiermee verdedigt de topman de keuze van Toyota om niet alleen te investeren in volledige elektrische auto's, maar ook in hybride en plug-in hybride auto's, zoals de hierboven afgebeelde nieuwe Toyota Prius.

De vraag is nu: heeft Toyota een punt of preekt het voor eigen parochie omdat het nog niet veel volledige elektrische modellen heeft? Vooralsnog is het er nog maar één: de Toyota bZ4X (de waterstofauto Toyota Mirai die feitelijk ook elektrisch rijdt, niet meegerekend). Maar Toyota wil zijn EV-achterstand snel inlopen.