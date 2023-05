Als je met je benzine- of dieselauto op vakantie gaat, ontkom je er niet aan: tanken. In welke Europese landen kun je goedkoper dan in Nederland tanken? En welke landen kun je beter mijden omdat de brandstof hier nog duurder is? We zochten het voor je uit!

We bekijken de brandstofprijzen van Europese landen om te bepalen waar je wel of niet goedkoper kan tanken dan in Nederland. We gebruiken hiervoor de pagina van de ANWB die wekelijks bijhoudt hoe deze prijzen zich ontwikkelen. Als referentie vergelijken we deze prijzen met de Nederlandse adviesprijs voor brandstof. Momenteel is de landelijke adviesprijs voor benzine 1,801 euro, diesel kost 1,499 euro. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze prijzen binnenkort omhoogschieten. Momenteel genieten we nog van de accijnskorting op brandstofprijzen, maar vanaf 1 juli zal deze stapsgewijs verdwijnen:

Deze populaire vakantiebestemmingen zijn zo duur

Allereerst lichten we een aantal populaire doorreislanden en vakantiebestemmingen uit, omdat deze landen voor veel reizigers het meest relevant zijn. In onze buurlanden is benzine wat goedkoper dan hier in Nederland. Zo betaal je in Duitsland iets minder, en in België ben je nog wat goedkoper uit. Diesel is dan wel weer duurder in beide landen. Oostenrijk en Luxemburg zijn ook uitstekende landen om je tank goedkoper te vullen, terwijl Zwitserland daarvoor minder geschikt is.

Brandstofprijzen ‘doorreislanden’:

Duitsland: 1,782 (benzine), 1,600 (diesel)

België: 1,660 (benzine), 1,607 (diesel)

Oostenrijk: 1,564 (benzine), 1,504 (diesel)

Luxemburg: 1,557 (benzine), 1,398 (diesel)

Zwitserland: 1,865 (benzine), 1,963 (diesel)

Dan naar de populaire eindbestemmingen. Frankrijk en Italië zijn relatief dure landen om te tanken. Dit geldt zowel voor benzine- als dieselrijders. In Portugal en Spanje ben je een stuk voordeliger uit. Als je benzine tankt en echt een stuk goedkoper wilt rondrijden, kies je echter voor een vakantie naar Kroatië of Slovenië.

Brandstofprijzen ‘eindbestemmingen’:

Frankrijk: 1,832 (benzine), 1,665 (diesel)

Italië: 1,814 (benzine), 1,655 (diesel)

Portugal: 1,646 (benzine), 1,433 (diesel)

Spanje: 1,576 (benzine), 1,412 (diesel)

Kroatië: 1,428 (benzine), 1,438 (diesel)

Slovenië: 1,396 (benzine), 1,427 (diesel)

In deze landen moet je zijn voor goedkope brandstof

Wanneer de brandstofprijzen de bepalende factor zijn voor jouw vakantiebestemming - en je niets aantrekt van de politieke situatie - is Rusland de beste keuze. Je betaalt er ruim minder dan een euro per liter voor zowel benzine als diesel. Ook in Wit-Rusland en Turkije is dit het geval. In Moldavië betaal voor diesel ook minder dan een euro per liter, benzine is wel een stuk duurder. Andere goedkope landen voor brandstof zijn bijvoorbeeld Oekraïne, Bulgarije en Roemenië.

Brandstofprijzen ‘goedkope brandstoflanden’:

Rusland: 0,588 (benzine), 0,678 (diesel)

Wit-Rusland: 0,866 (benzine), 0,866 (diesel)

Turkije: 0,930 (benzine), 0,872 (diesel)

Moldavië: 1,207 (benzine), 0,987 (diesel)

Oekraïne: 1,135 (benzine), 1,100 (diesel)

Roemenië: 1,304 (benzine), 1,309 (diesel)

Bulgarije: 1,306 (benzine), 1,291 (diesel)

… en in deze landen niet

Sommige landen zijn juist zo duur dat je ze beter kan vermijden als je goedkoop rond wil rijden. De absolute koploper is Ijsland, gevolgd door Finland. Ook Noorwegen en Denemarken zijn erg dure landen voor benzine. Verrassend genoeg behoort ook Griekenland tot de duurdere benzinelanden in Europa.

Brandstofprijzen ‘dure brandstoflanden’: