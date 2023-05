Keiharde cijfers: de Chinese auto-industrie is niet meer te stoppen

Steeds meer Europeanen maken zich zorgen om de enorme opmars van de Chinese auto-industrie. Gezien de laatste exportcijfers hebben ze zeker een punt. Vraag is of we er iets tegen kunnen doen. De Franse president heeft er zo zijn ideeën over.



Jarenlang was Japan de grootste auto-exporteur ter wereld, maar dit jaar wordt het land voorbijgestreefd door zijn grote buurman: China. In de eerste drie maanden van 2023 exporteerde China naar eigen zeggen 1,07 miljoen auto’s. Een toename van maar liefst 58 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2022. Volgens dezelfde bron was de Japanse auto-industrie van januari tot en met maart dit jaar goed voor een export van 954.185 auto’s. Ook een stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar dan met slechts 6 procent.

Vooral Chinese elektrische auto's in de plus



De grote groei van de Chinese auto-export laat zich verklaren door de wereldwijd sterk toegenomen vraag naar (semi-)elektrische auto’s, ook wel NEV's (new energy vehicles) genoemd. Daar vallen ook hybrides en plug-in hybrides onder, zoals de in Nederland zeer succesvolle Lynk & Co 01. Daarvan is de export het eerste kwartaal met niet minder dan 90 procent gestegen.

Daarnaast is China in het gat besprongen dat is ontstaan op de Russische markt. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben de meeste andere merken zich immers uit Rusland teruggetrokken. Zo zagen Geely, Chery en Great Wall hun marktaandeel gigantisch stijgen, ten koste van onder meer Volkswagen en Toyota.

Niet alleen Chinese merken



Overigens gaat het bij de export van auto’s uit China niet uitsluitend om Chinese merken. Zo produceert Tesla in zijn enorme fabriek (maximum jaarcapaciteit 1,25 miljoen auto’s) in Sjanghai heel veel auto’s voor de Europese en Japanse markt. Aanvankelijk alleen de Tesla Model 3, maar inmiddels loopt ook de Tesla Model Y er van de band. Dat kan alleen dankzij de joint venture die de Amerikanen hebben moeten sluiten met het Chinese SAIC-concern. Dat bedrijf zit ook achter onder meer MG en BYD. Ook de goedkoopste elektrische auto van Nederland, de Dacia Spring, wordt in China geproduceerd.



Hoe is de opmars van Chinese auto's te stuiten?



De opmars van de Chinese auto-industrie is veel Europese fabrikanten een doorn in het oog. Veel Chinese elektrische auto’s zijn sowieso al een stuk goedkoper dan hun Europese concurrenten en dan profiteren ze ook nog eens van de subsidie die veel overheden uitdelen aan mensen die een elektrische auto aanschaffen. Als het aan de Franse president Emmanuel Macron ligt, komt daar zo snel mogelijk een einde aan. Hij is met anderen van mening dat de concurrentie van de Chinese auto-industrie oneerlijk is, omdat die de afgelopen jaren enorm heeft geprofiteerd van financiële steun van de Chinese overheid.



Extra importheffing Chinese merken



Simpelweg een extra importheffing instellen op auto’s van niet-Europese herkomst is om allerlei redenen lastig. Daarom heeft Macron bedacht om extra accijnzen te heffen over auto’s die vanwege hun milieu-onvriendelijke productie een zwaardere CO2-afdruk achterlaten. De achtergrond is dat de meeste Chinese autofabrikanten voor hun energievoorziening afhankelijk zijn van zwaar vervuilende kolencentrales. Macron wil een en ander al in 2024 geregeld hebben. De vraag is of rest van de EU de Franse president hierin gaat volgen.