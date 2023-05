Kun jij raden wat de bestverkochte auto van de wereld is?

Marktonderzoeksbureau Jato Dynamics heeft de top 10 van de bestverkochte auto's van 2022 vrijgegeven. En die barst van de verrassingen. Europese merken blijken bijvoorbeeld niet populair.



Uit het onderzoek blijkt dat in 2022 wereldwijd 79,4 miljoen nieuwe auto's verkocht zijn. Dat is een daling van 2 procent ten opzichte van 2021 toen 80,7 miljoen stuks over de toonbank gingen. De verkopen daalden vooral in Noord-Amerika, Europa en China, onder meer vanwege chiptekorten.

In India werden juist meer nieuwe auto's verkocht (+24 procent). Ondanks de toename, werden gemiddeld slechts 3,1 auto's per 1000 inwoners verkocht, het laagste aantal van de 25 automarkten die Jato definieert.

Vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de opgelegde sancties tegen de Russen, daalden de nieuwverkopen in Rusland met bijna 60 procent tot ongeveer één miljoen exemplaren. Denk nu niet dat de Russen straks geen nieuwe auto meer kunnen kopen, want de Chinese automerken staan klaar om het gat dat hun Europese concurrenten achterlieten, op te vullen.

Tip Volkswagen Polo nu vanaf slechts €399 per maand Hoe ziet jouw ideale Polo eruit?

Stel jouw Polo samen

Elektrische auto aan stevige opmars bezig

Dat de elektrische auto (BEV) aan een stevige opmars bezig is, kan je niet ontgaan zijn als je regelmatig onze site bezoekt. In 2022 werden volgens Jato 7,37 miljoen BEV's verkocht, een toename van maar liefst 66 procent in vergelijking tot 2021. Het marktaandeel van de elektrische auto bedraagt wereldwijd 9,3 procent. In Europa is dat 12,2 procent en in China 15,6 procent.

Toyota RAV het populairst

Dan de top 10 van de bestverkochte auto's van 2022. Die wordt aangevoerd door de Toyota RAV4. De veelal als hybride uitgevoerde suv werd wereldwijd meer dan 1 miljoen keer verkocht en is daarmee de meestverkochte auto ter wereld, zelfs meer dan de Tesla Model Y die op de derde plek staat. De top 10 is vooral een Japans feestje, met zeven noteringen.

Europese merken komen niet in de lijst voor. Opvallend: geen enkele auto die wereldwijd in de top 10 staat, is ook terug te vinden in de top 10 van Europese autoverkopen in 2022. Daarin staan de Peugeot 208, Dacia Sandero en Volkswagen T-Roc op de eerste drie plekken.



5 Toyota's in top 10

Toyota boert sowieso goed, want in de top 10 van bestverkochte auto's staan maar liefst vijf Toyota-modellen. De helft dus! Onder meer de Toyota Hilux is met 632.000 verkochte exemplaren een verkoophit, een toename van 13 procent.

Verder merk je hoe afwijkend de West-Europese smaak is. Bij ons in Nederland, België of Duitsland is een compacte sedan een garantie voor een verkoopflop. Een Toyota Corolla sedan kun je bij ons dan ook niet meer kopen, maar hij staat wereldwijd op plek 2!

Ook de nog tamelijk verse Toyota Corolla Cross legt Toyota bepaald geen windeieren; de hybride suv staat met 530.000 verkopen op de achtste plaats. De in ons land populaire Tesla Model 3 sluit de top 10 af met 482.000 verkopen.

Top 10 bestverkochte auto's van 2022*

Toyota RAV4, 1.016.000 stuks Toyota Corolla sedan, 992.000 stuks Tesla Model Y, 747.000 stuks Honda CR-V, 733.000 stuks Toyota Camry, 673.000 stuks Toyota Hilux, 632.000 stuks Nissan Sentra, 566.000 stuks Toyota Corolla Cross, 530.000 stuks Ford F-150, 525.000 stuks Tesla Model 3, 482.000 stuks

* Bron: Jato Dynamics