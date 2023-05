Volkswagen ID.7 Variant (2023): elektrische Volkswagen is net zo ruim als een Phaeton

Dat de elektrische Volkswagen ID.7 stationwagon er zou komen, was al bekend. Maar hij rijdt al vrijwel ongecamoufleerd rond! Wanneer komt hij naar Nederland, wat is de actieradius en waarom komt hij eigenlijk twee jaar te laat?



In april 2023 werd de Volkswagen ID.7 onthuld. Hij baarde opzien met zijn nieuwe elektromotor en zijn nieuwe batterijpakket, waardoor een actieradius van 700 kilometer mogelijk is. Volkswagen vertelde bij de onthulling in Amsterdam al dat er ook een ID.7 Variant zou komen, en die blijkt al vrijwel zonder camouflage rond te rijden! Gewoon in het wild, in de Duitse stad Kiel.



Actieradius groter dan verwacht



De elektrische gezinsauto van Volkswagen heeft zijn oorsprong in de concept car ID Space Vizzion, die al in 2019 werd onthuld. Toen verwachtten we dat de ID Space Vizzion in 2021 al op de markt zou komen. Wat dat betreft is de ID.7 Variant dus eigenlijk twee jaar te laat. Er is wel een troost: in 2019 gingen we nog uit van een actieradius van maximaal 580 kilometer, daar is 120 kilometer bijgekomen.



Net zo ruim als een Volkswagen Phaeton

De ID.7 Stationwagon is net zo groot als de Volkswagen Passat (bijna 5 meter lang), maar Volkswagen belooft dat hij net zo ruim is als de luxe Volkswagen Phaeton. Net als de ID.7 sedan, is de ID.7 Variant gebaseerd op het MEB-platform voor elektrische auto's van de Volkswagen-groep.



ID.7 Variant misschien al in 2023 naar Nederland

De productie van de Volkswagen ID.7 variant start nog in 2023, waarna de kans groot is dat hij nog dit jaar in de Nederlandse showrooms staat. De ID.7 heeft een technische een primeur: een gloednieuwe elektromotor die aan de achteras is gekoppeld, maakt zijn debuut. Hij levert 286 pk en 545 newtonmeter en komt 615 kilometer op één acculading. Later krijgt de Volkswagen ID.7 Variant, net als de sedan-versie, een groter batterijpakket van 85 kWh. Daarmee komt de actieradius uit boven de 700 kilometer.



10 minuten snelladen, 230 kilometer actieradius



Er komt ook een snelle ID.7 Variant GTX met vierwielaandrijving. Die sprint in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/h. Snelladen kan de ID.7 stationwagon met 200 kWh, waardoor je er in 10 aan de laadpaal 230 kilometer bij krijgt.

De productie van de ID.7 sedan en Variant vindt plaats in de Volkswagen-fabriek in het Duitse Emden, waar nu nog de Passat en Arteon worden geproduceerd. De fabriek ondergaat momenteel een metamorfose, die volgens Volkswagen de productiecapaciteit zal verhogen tot 300.000 elektrische auto's per jaar.