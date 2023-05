Nieuwkomer Nio laat Tesla links liggen en wil Volkswagen op prijs verslaan

Het is Nio menens. Het Chinese automerk dat pas sinds 2014 bestaat, komt met een betaalbare elektrische auto die het gemunt heeft op de Volkswagen ID.2. En Tesla? Daar ligt Nio geen seconde wakker van.

Nio gaat voortvarend te werk. Ook in Nederland. Het eerste Nio House is geopend en een tweede staat op de planning. Het aanbod bestaat momenteel uit drie elektrische modellen: de Nio ET7, de Nio EL7 en de Nio ET5. Stuk voor stuk premium auto's die concurreren met een gelijkwaardige Audi, BMW en Mercedes-Benz.

Betaalbare elektrische auto

Binnenkort kan aan het rijtje Europese concurrenten Volkswagen toegevoegd worden. Nio ontwikkelt namelijk een betaalbare elektrische auto en heeft daarbij Volkswagen in het vizier. Wat de prijs betreft, vallen we meer dan ooit Volkswagen aan, zegt oprichter en CEO William Lee van Nio in een vraaggesprek met het Duitse Der Spiegel dat ook op www.electrek.co staat.

Elektrische Nio voor minder dan 30.000 euro

De betaalbare elektrische auto van Nio gaat minder dan 30.000 euro kosten. Die brengt Nio onder een andere merknaam op de markt, omdat de naam Nio gereserveerd is voor de duurdere premium modellen van het merk. Volkswagen geeft voor zijn Volkswagen ID.2 een richtprijs op van 25.000 euro.

Firefly en Alps

Om in Europa verder te kunnen groeien, introduceert Nio nog een tweede submerk op de markt. De voorlopige namen van beide nieuwe submerken zijn Firefly en Alps. Verder kun je nog dit jaar vijf nieuwe modellen van Nio tegemoet zien. En ook het aantal 'swapstations' waar je in vijf minuten weer over een volle batterij beschikt, gaat toenemen.

Nio niet bang voor Tesla

Op de vraag wat Nio vindt van de prijsverlagingen van de Tesla Model 3 en of het merk bang is hierdoor marktaandeel aan Tesla te verliezen, antwoordt Lee: "Nee, de prijzen van onze vergelijkbare modellen liggen al zo'n 18.000 euro hoger, dat is niet ons segment."

Hij voegt hieraan toe: "En ook de restwaarde is belangrijk; een merk dat stelselmatig zijn prijzen verlaagt, schaadt zijn klanten. Een goede auto kost nu eenmaal geld, vooral in het premiumsegment."

Nog dit jaar winstgevend

Nio wil tegen het einde van 2023 winstgevend zijn, iets wat we ook hoorden tijdens onze eerste kennismaking met de Nio ET5. Dat productie in China ongeveer 20 procent goedkoper is dan in Europa en Amerika, moet hierbij helpen, aldus William Lee.