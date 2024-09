Waarom Nio de Belgische Audi-fabriek helemaal niet gaat kopen

Nieuws

De afgelopen dagen deed het gerucht de ronde dat de Chinese autobouwer Nio de Audi-fabriek in Brussel zou kopen. Dat bood hoop voor de 2500 werknemers. Die hoop lijkt nu alweer vervlogen.

Net als veel andere Europese merken, verkoopt Audi veel te weinig elektrische auto’s. Daarom is het voor de Duitse fabrikant niet langer rendabel om de fabriek in Vorst bij Brussel open te houden. Momenteel loopt daar de Audi Q8 e-tron van de band.

Het jonge Chinese EV-merk Nio wil graag meer auto’s in Europa verkopen, maar loopt momenteel tegen een (voorlopige) importheffing van 21 procent aan. De Europese Commissie heeft die extra heffing opgelegd omdat Chinese autofabrikanten te veel staatssteun zouden krijgen, wat concurrentievervalsend zou werken.



Om dergelijke strafheffingen te omzeilen, willen Chinese fabrikanten graag in Europa produceren. Zo is BYD bezig met een fabriek in Hongarije en wil Leapmotor zijn modellen in Polen van de band laten lopen. Om dezelfde reden gaat Volvo de productie van de EX30 voor de Europese markt verhuizen van China naar Gent.

Overname Audi-fabriek door Nio slaat nergens op



Dat Nio de Audi-fabriek zou willen overnemen, klinkt dus niet onlogisch. Er zou in de voorbije weken ook een delegatie van Nio in Vorst op bezoek zijn geweest. Maar als je Nio’s Europese verkoopcijfers erbij pakt, slaat zo’n overname helemaal nergens op.

In 2024 verkocht het Chinese merk hier 1777 auto’s. Op jaarbasis zou Nio dan uitkomen op een Europees verkoopcijfer van 2666 stuks. Vergelijk dat eens met de capaciteit van de Belgische Audi-fabriek in Vorst bij Brussel. Daar liepen in 2023 ruim 53.000 auto’s van de band. Maar daarmee krijgt Audi het financiële plaatje niet rond. In 2010 – toen de Audi A1 er werd gemaakt – ging dat stukken beter. Maar toen verlieten dan ook bijna 135.000 auto’s de fabriekshallen.



Nio verkoopt veel te weinig auto's in Europa



Dus wat heeft een fabrikant die vooralsnog niet meer dan een dikke 2500 auto’s wegzet, te zoeken in een fabriek met een vijftigvoudige capaciteit? Om er 10 auto’s per dag te bouwen? Zelfs als Nio erin zou slagen zijn Europese verkoop de komende jaren te verviervoudigen, draait zo’n fabriek nog dik onder zijn kunnen. Daarmee ga je gigantische verliezen draaien.

Kansen voor Nio's submerk Onvo?



Hoe zit het dan met Onvo, het nieuwe budgetmerk van Nio? Heeft dat genoeg potentie om de Belgische Audi-fabriek draaiende te houden? In de huidige kwakkelende EV-markt lijkt dat onwaarschijnlijk. Daarvoor zou Onvo zich in korte tijd moeten weten op te werken tot het niveau van SAIC Motor, het moederconcern van MG. Dat wist als bestverkopende Chinese merk in 2023 ruim 138.000 auto’s te verkopen in heel Europa, waarvan 87.000 in de EU.



Nio-topman: 'Waarom zouden wij wel kunnen wat Audi niet kan?'



We zijn dan ook niet verbaasd dat William Li, de oprichter en topman van Nio, de overnameberichten naar het rijk der fabelen verwees. Volgens De Tijd vroeg Li zich bij de lancering van de Onvo L60 (zie foto's oranje auto hieronder), een beoogd concurrent voor de Tesla Model Y, hardop af: “Waarom zou Nio zich de fabriek in Brussel kunnen veroorloven als Audi dat niet kan?” Verder liet de topman zich ontvallen dat Nio erg voorzichtig is met investeringen in vastgoed. Voor zover het bedrijf dat doet, ligt de prioriteit bij de accuwisselstations waarvan Nio-klanten gebruik kunnen maken.



Sprankje hoop dankzij Volkswagen-importeur



De enige hoop die er na het afhaken van Nio nog rest, is gevestigd op D’Ieteren Automotive, de Belgische importeur van de Volkswagen-merken. D’Ieteren zou overwegen om ongeveer een derde deel van het fabriekscomplex te gebruiken om er tweedehands auto’s klaar te stomen voor de verkoop. Dat laat het bedrijf nu nog over aan een andere partij. Mocht dit scenario doorgang vinden, dan zouden ongeveer 500 van de 2500 fabriekswerknemers hun baan kunnen behouden.