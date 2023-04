Waarom wij uitgaan van een Toyota Prius prijs van 43.995 euro

De prijs van de Toyota Prius in Duitsland is bekend. Die in Nederland nog niet. Maar met slim rekenen, denken we een zeer nauwkeurige schatting te kunnen maken.

Hoe zat het ook alweer? De nieuwe Toyota Prius is in Europa alleen leverbaar als plug-in hybride. Een elektromotor en een tweeliter benzinemotor leveren een gecombineerd vermogen van 223 pk (was 122 pk). De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 13,6 kWh. Ineens is de Prius sportief: hij doet de 0-100 in 6,9 seconden, waar zijn voorganger nog 11,1 seconden nodig had.

Ook het uiterlijk bevalt: de Prius is ontdaan van het drukke lijnenspel, werd vijf centimeter lager en 2 centimeter breder, en heeft geen overbodige hoeken en lijnen. 19-inch wielen zijn standaard. Het knappe is dat hij nog wél als Prius te herkennen is.

Toyota Prius prijs Nederland

Maar wat zou de prijs in Nederland dan zijn? We wisten al dat de vijfde generatie van de Prius in het tweede kwartaal van 2023 naar Nederland komt en gingen uit van een prijs van minstens 40.000 euro.



Nu kunnen we een iets nauwkeuriger schatting maken. Dat doen we aan de hand van de Duitse prijs van de Toyota Prius. Die is officieel bekendgemaakt. Je betaalt 42.980 euro. Deze prijs kun je niet een-op-een kopiëren en plakken voor Nederland. Grootste boosdoener is de bpm die erbij komt. Voor elke gram CO2 die en auto uitstoot, wordt-ie gestraft.



Bij de Prius valt de schade mee, met 19 gram. Tot een CO2-uitstoot van 82 g/km is de bpm in 2023 slechts 2 euro. Dat betekent een futiel bedrag aan bpm van 38 euro (2 euro x 19 gram CO2). Maar de overheid wil ongeacht de uitstoot ook nog 400 euro hebben als basisbedrag. Het totaal aan bpm dat in de Schatkist verdwijnt, is dus 438 euro.



De btw op auto’s in Nederland is 21 procent, in Duitsland ben je iets voordeliger uit met 19 procent. Reken je btw én bpm mee, dan kom je uit op een bedrag van 44.140 euro in Nederland. Dat is geen 'lekker' bedrag om te communiceren, dus ga er maar vanuit dat Toyota het terugbrengt tot iets ‘mooiers’. Wij zetten in op een Nederlandse prijs van 43.995 euro.