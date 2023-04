Ook Nio wil jou verleiden met een betaalbare elektrische auto

Ook het Chinese automerk Nio heeft plannen om de Europese consument blij te maken met een betaalbare elektrische auto. Maar gek genoeg heet die betaalbare elektrische auto dan weer geen Nio ...

Er zijn meerdere voorbeelden van een nieuwe elektrische auto te noemen die relatief betaalbaar worden. Zoals de Volkswagen ID.2, die naar verwachting 25.000 euro gaat kosten. En ook de elektrische Renault 5 wordt zo'n betaalbare elektrische auto.

Het Chinese automerk Nio is ook bezig met een betaalbare elektrische auto, zegt Autocar.co.uk. Die wordt speciaal voor Europa ontwikkeld en moet ook weer ongeveer 25.000 euro gaan kosten. Omdat Nio vooral premium wil zijn, komt deze elektrische auto echter niet als Nio op de markt. Voorlopig staat het project intern bekend als 'Firefly'.

Binnen 5 minuten een volle batterij

Nio zegt dat er in Europa meer vraag is naar een kleinere, betaalbare elektrische auto dan in China. Het nieuwe submerk van Nio zal dan ook eerst in Europa op de markt komen en pas daarna in landen buiten Europa, waaronder China.

Nio-president Lihong Qin zegt dat de batterijkosten voor een compacte elektrische auto een uitdaging zijn, maar voegt hieraan toe dat elk automerk hiermee te maken heeft. Toch ziet Nio commerciële kansen voor zijn betaalbare elektrische auto, onder meer vanwege de beloofde hoge service en de accuwisselstations waarmee je binnen vijf minuten over een volle batterij beschikt.

Een seintje krijgen als de betaalbare elektrische auto van Nio er is?

Made in China

De accuwisselstations die Nio nu in Nederland heeft, zouden overigens niet geschikt zijn voor het kleinere formaat van de Nio 'Firefly'. Nio moet dus een nieuw netwerk aanleggen van geschikte accuwisselstations. Toch denken de Chinezen hun betaalbare elektrische auto winstgevend te kunnen maken vanwege de dalende kosten van batterijen en nieuwe batterijtechnologie. Verder wil Nio de productiekosten zo laag mogelijk houden door de auto in China te produceren en niet in Europa.



Nio ET5 ook als stationwagon

Nio werkt ook aan nóg een ander submerk dat de Europese EV-rijder over de streep moet trekken. Dat wordt wordt boven 'Firefly' gepositioneerd, maar ónder Nio. De interne naam hiervan luidt 'Alps'. Voor die tijd introduceert Nio een auto die eveneens speciaal voor Europa is ontwikkeld: de stationwagon van de Nio ET5.