4 redenen waarom de peperdure autoplannen van Jetten kansloos zijn

Gisteren maakte de NOS melding van uitgelekte klimaatplannen van Milieuminister Rob Jetten. Hierin staan verstrekkende ideeën om autorijden al vanaf 2024 fors duurder te maken. 4 redenen waarom deze plannen onredelijk en waarschijnlijk ook onhaalbaar zijn.

Het proefballonnetje is opgeblazen omdat de vergroening van het wagenpark te langzaam gaat. Dit is een van de redenen dat Nederland de gestelde CO2-doelen waarschijnlijk niet gaat halen. Om meer mensen elektrisch te laten rijden, moet het kabinet de portemonnee trekken. Tegelijkertijd vallen inkomsten uit bpm en wegenbelasting weg omdat er voor elektrische auto’s geen bpm en wegenbelasting worden betaald.



Hoeveel duurder wordt autorijden nu echt?



Kortom, de overheid heeft gewoon geld nodig. Dat wil ze van de automobilist binnenhalen door diesel en benzine na verplichte bijmenging van biobrandstoffen duurder te maken. Daarnaast is het plan om de bpm op nieuwe auto’s met verbrandingsmotor te verdubbelen.

Uit de benzine-auto, in de EV

Op deze manier wordt het kopen van en rijden met een benzine- of dieselauto volgens minister Jetten ontmoedigd. Tegelijkertijd wil hij een lastenverlichting voor de kopers van tweedehands elektrische auto’s. Hoe die eruit moet gaan zien, is onduidelijk. Verder wil Jetten zakelijke rijders vanaf 2025 verplichten in volledig elektrische auto’s te rijden.

Reden 1: kostenstijgingen zijn onredelijk hoog

De verhoging van de diesel- en benzinekosten door bijmenging van de biobrandstoffen komt nog boven op de verhoging van de accijns per 1 jun 2023. Voor benzine is dat ongeveer 17 cent, voor diesel 11 cent. Als je de indexering van de accijnzen én die prijsverhoging door biobrandstoffen erbij neemt, zou benzine weleens ruim 30 cent per liter duurder kunnen worden. Voor mensen die afhankelijk van hun auto zijn om naar hun werk te gaan, is dat niet meer op te brengen.

Een verdubbeling van de bpm is helemaal van de gekke. Door deze CO2-traks hebben we in Nederland al zo’n beetje de hoogste autoprijzen in de EU en één van de oudste wagenparken van Europa. Mensen zullen alleen maar langer in hun huidige auto blijven rijden, waardoor de CO2-uitstoot door het autoverkeer niet daalt. We zijn dan wel geen Fransen, maar kiezers en belangenorganisaties zullen dit niet accepteren.



Reden 2: geen politieke meerderheid



Juist omdat alle prijsverhogingen bij elkaar zo exorbitant zijn, zal een partij als de VVD er nooit mee akkoord gaan. Als ze het wel zou doen, zullen talloze kiezers bij de volgende verkiezingen overlopen naar partijen als de PVV en de BBB. Maar zelfs als de VVD er in de Tweede Kamer wel zijn handtekening zet, zullen de voorstellen in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft, alsnog stranden.

Het lijkt ons tenminste ondenkbaar dat de BBB - toch een soort protestpartij - daar met het kabinet gaat meestemmen. Anders zal de nieuwkomer een groot deel van de stemmers bij de volgende verkiezingen weer verstek laten gaan.

Reden 3: biobrandstoffen zijn helemaal niet klimaatvriendelijk

Volgens de EU-regeltjes zijn biobrandstoffen dan misschien klimaatneutraal, maar klimaatwetenschappers en milieuorganisaties zijn een andere mening toegedaan. Biobrandstoffen worden vaak gemaakt van ‘vers’ plantaardig materiaal en dat leidt volgens Greenpeace tot meer ontbossing, schendingen van mensenrechten en vormt een bedreiging voor de voedselzekerheid. Kortom, een drogmaatregel voor het klimaat.

Reden 4: elektriciteitsnetwerk nog lang niet klaar voor veel meer EV’s

Van de 313.000 auto’s die vorig jaar in Nederland werden verkocht, was 26 procent volledig elektrisch, oftewel ongeveer 81.000 stuks. Ruim 60 procent van het totaal betrof zakelijke lease. Als vanaf 2025 alle zakelijke rijders aan de EV moeten, wordt dat aantal bij gelijkblijvende verkoopcijfers opgekrikt tot 188.000. Plus het aantal particulier aangeschafte en geleasede elektrische auto’s. Dan kom je algauw op 200.000 extra elektrische auto’s per jaar. En als het inderdaad aantrekkelijker wordt om een tweedehands EV te kopen, zullen daarvan minder naar het buitenland verdwijnen.

Maar voor een snelle sterke groei van het elektrisch wagenpark, daar is ons elektriciteitsnetwerk simpelweg niet klaar voor. Sterker nog, op veel plekken in Nederland is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnetwerk nu al bereikt. Eerder dit jaar sloeg de autobranche daarover al alarm bij monde van Frits van Bruggen, voorzitter van de RAI Vereniging.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het aantal laadpalen. Volgens de RAI Vereniging moeten daar nog eens 400.000 bij komen om de klimaatambities voor 2030 te halen. Al met al zijn nog vele jaren nodig - nog even los van de huidige stikstofperikelen waardoor veel infrastructurele projecten stilliggen.

Kortom, er zal vast wel een deel van de proefballonnetjes de lucht ingaan, maar een ander deel wordt ongetwijfeld lek geprikt.