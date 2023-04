Autoverkopen maart 2023 door het dak, maar Nederland wil geen Audi en BMW

De Tesla Model Y is de best verkochte auto van Nederland, Volkswagen neemt wraak op Kia en ondanks een verkoopstijging van 51 procent in Nederland, raakt bij de BMW-dealer de koffie niet op.



Chiptekorten, logistieke problemen: ze zorgden ervoor dat automerken lange tijd met de handen in het haar zaten. Orders waren er genoeg, maar de auto’s konden niet geleverd worden. Eindelijk tonen de autoverkopen tekenen van herstel en werden de uitpuilende orderboeken wat verlicht.

In totaal werden dit jaar 25 procent meer auto’s verkocht dan in 2022, in maart bedroeg de stijging zelfs 51 procent. Dergelijke percentages verwacht je eerder bij landen met dubieuze dictatoren … Toch houden Bovag en Rai Vereniging een slag om de arm en gaat de prognose voor 2023 niet omhoog. Ze gaan uit van 340.000 auto’s. Daarmee wordt 2023 een iets beter jaar dan 2022 (312.129), maar blijft het magertjes als je het vergelijkt met de afgelopen vijftig jaar. Wat valt nog meer op?

Audi, BMW en Mercedes profiteren niet

Opmerkelijk is dat de grote Duitse merken niet delen in het goede nieuws. Audi blijft op twee auto’s na precies gelijk in vergelijking met 2022 (3676 vs. 3678), de BMW-dealer kon zelfs minder autosleutels overhandigen (4634 vs. 4852). Bij Mercedes gaat het iets beter, maar de lichte stijging (3477 vs. 3378) is geen reden voor een gelukstelegram vanuit Stuttgart.

Bij Porsche zien we hetzelfde beeld: een lichte daling ten opzichte van 2022 (855 vs. 903). Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, bijvoorbeeld of mensen noodgedwongen voor minder prestige gaan vanwege de almaar stijgende autoprijzen.



Nederland wil een Tesla

Dat Tesla de prijs van een Model 3 en Model Y eerder dit jaar met 7000 euro verlaagde, was niet aan dovemansoren gericht. Als aasgieren stortte Nederland zich op de Model Y. In maart werden er zoveel op kenteken gezet dat de Model Y nu zelfs de bestverkochte auto van Nederland is, met 3506 registraties. Op de Model 3 - met dezelfde korting én overheidssubsidie – zijn we blijkbaar uitgekeken. Hij blijft steken op 838.



Volkswagen gewoon weer op 1

Vorig jaar moest Volkswagen na vijftien jaar de koppositie afstaan aan Kia. Het lijkt wel alsof de Duitsers een wraakactie zijn begonnen. Nie wieder, zullen ze bij Volkswagen hebben gedacht. Dit jaar staan ze gewoon weer op 1 – al is dat mede te danken aan de verlate leveringen. Vooral de Polo en T-Roc zijn dit jaar populair. In totaal staat de teller op 8841, Kia volgt met 7082 registraties.



Stijgers: Dacia, Land Rover en MG

Gaat Nederland massaal voor goedkoop? Wel als je de stijging van Dacia (+ 82%) en MG (+ 377%, dankzij de MG4 Electric) bekijkt. Maar ook Land Rover deed uitstekende zaken, omdat de bestelde Range Rovers binnen beginnen te druppelen. Vorig jaar waren er 11 geregistreerd, nu 225. Met dank aan de plug-in hybrid, die met een basisprijs van 104.305 euro relatief betaalbaar is vanwege zijn lage CO2-uitstoot.



Dalers: vrije val Honda

Merken in de misère: het duiveltje in ons blijft ernaar speuren. Maar 2023 is geen jaar voor satanische genoegens. Zelfs Citroën – in de eerste twee maanden gehalveerd - had een goede maand maart en heeft het verlies wat beperkt. Wel zien we met lede ogen aan hoe Honda marginaliseert, het ambachtelijk merk dat ons zo vaak verrast met doordachte techniek. De Japanners moesten het doen met 208 registraties. Zelfs merken als DS en Cupra doen het beter …



Top 5 automerken 2023 (jan-mrt)