Ook tweedehands Tesla Model 3 duizenden euro's goedkoper

Afgelopen maanden werden de nieuwprijzen van de Tesla Model 3 en Tesla Model Y met duizenden euro's verlaagd. Uit gegevens van AutoScout24 blijken dat tweedehands Tesla's de trend blijken te volgen. De occasionkoper profiteert mee en betaalt tot ruim 7000 euro minder voor een tweedehands Tesla.



Als je nog een nieuwe Tesla wilde kopen op het moment dat de prijswijzigingen bekend werden gemaakt, sprong je natuurlijk een gat in de lucht. Had je er daarentegen net eentje gekocht, dan was je minder blij. Want je kreeg het gevoel dat je duizenden euro's te veel had betaald voor je nieuwe Tesla. En al helemaal als je voor een versie had gekozen die na de prijsverlaging ineens wél voor de SEPP-korting in aanmerking kwam.

Wie vast ook niet blij zijn met de recente prijsverlagingen van nieuwe Tesla's, zijn autobedrijven die een voorraadje tweedehands Models 3, Y, S en X hebben staan. Want net als de particulier die een Tesla van vóór de gedaalde prijzen heeft, zien ook zij de restwaarde van hun auto's kelderen. Of valt het allemaal wel mee?

Tweedehands Model S maar iets duurder dan Model 3

Niet echt, want uit de data vanuit AutoScout24 blijkt dat de prijzen voor tweedehands Tesla’s de afgelopen maanden fors zijn gedaald. Niet alleen de prijzen van de Model 3 en Model Y trouwens. Ook gebruikte Tesla's Model S en Model X zijn goedkoper geworden. Voor een tweedehands Tesla Model 3 betaalde je in maart gemiddeld ruim 5000 euro minder dan in december 2022. Voor een Model S bedraagt de prijsdaling door de bank genomen zelfs meer dan 7000 euro. De meest waardevaste Tesla blijkt de Model X.

Prijzen tweedehands Tesla's

Model Dec. 2022 Mrt. 2023 Prijsdaling € / % Tesla Model 3 € 49.536 € 44.515 € 5021 / 10,1 % Tesla Model S € 52.875 € 45.494 € 7381 / 14,0 % Tesla Model X € 71.655 € 65.881 € 5774 / 8,0 % Tesla Model Y € 64.409 € 59.767 € 4642 / 11,3 %

Gemiddelde prijzen op AutoScout24



Nog geen aanschafsubsidie tweedehands Tesla's

Reken je trouwens niet rijk met het idee dat je bij aankoop van een tweedehands Tesla Model 3 in basistrim nu ook de SEPP-bonus kunt incasseren. Want de goedkoopste Model 3 zit dan nu wel onder de subsidiegrens van 45.000 euro, maar tot voor kort zaten alle Tesla's erboven. Dat betekent dat je de aanschafsubsidie van 2000 euro voor een elektrische occasion op je buik kunt schrijven. Als de huidige instapper van de Model 3-reeks over een jaartje als tweedehandsje wordt aangeboden, is dat natuurlijk een ander verhaal.