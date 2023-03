Duitse EV-kopers lachen Nederlanders nog steeds uit om aanschafsubsidie elektrische auto’s

De Nederlandse overheid geeft kopers van een nieuwe elektrische auto een steuntje in de rug van 2950 euro. De Duitse EV-subsidie is voor 2023 fors verlaagd, maar alsnog lachen Duitse EV-kopers ons uit om de fooi die wij opstrijken.

In het kader van de SEPP geeft de Nederlandse overheid kopers van een nieuwe elektrische auto een steuntje in de rug van 2950 euro. De Duitse EV-subsidie is dit jaar fors verlaagd, maar alsnog lachen Duitse EV-kopers ons uit om de fooi die wij opstrijken.

Tot en met 2022 werden Duitse kopers en (private) leasers van volledige elektrische auto’s enorm in de watten gelegd met de via de BAFA verstrekte Umweltbonus (milieubonus). Daarbij staat BAFA voor het overheidsorgaan dat de aanschafsubsidie regelt, het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

EV-subsidie Duitsland in 2022: 9000 euro



Op voorwaarde dat de auto niet duurder was dan 40.000 euro, nam de Duitse overheid in 2022 nog 6000 euro van de catalogusprijs voor haar rekening. De fabrikant/importeur deed ook een flinke duit in het zakje: 3000 euro. In totaal kon je bij aankoop van een volledig elektrische auto dus 9000 euro aan subsidie opstrijken. Bij auto’s met een catalogusprijs van meer dan 40.000 euro was de maximale ondersteuning 7500 euro. Voor jonge tweedehands elektrische auto’s bedroeg de subsidie datzelfde bedrag. Dat is andere koek dan de 3350 euro (nieuwe auto’s) en 2000 euro (elektrische occasions) waarop wij Nederlanders in 2022 aanspraak konden maken.



Duitse subsidie voor aanschaf plug-in hybrides



De Duitse gulheid stopte in 2022 trouwens niet bij volledig elektrische auto’s. Kopers van een plug-in hybride met een elektrische actieradius van minimaal 60 kilometer, konden rekenen op 6750 euro aanschafsubsidie. En wij Nederlanders? Wij kregen precies 0 euro aan subsidie voor een stekkerhybride.

Zoals dat zo vaak gaat, werd de riante Duitse regeling het slachtoffer van het eigen succes. Voor 2023 werden de regels flink versoberd. Als je dit jaar in Duitsland een stekkerhybride koopt, vindt de Duitse regering je nog steeds een sympathieke peer, maar meer dan een schouderklopje zit er niet in. Daarnaast zijn de subsidiebedragen voor volledig elektrische auto’s naar beneden bijgesteld.

Duitse aanschafsubsidie elektrische auto's 2023



Toch ben je in Duitsland nog altijd spekkoper bij de aanschaf van een EV. Voor nieuwe elektrische auto’s die minder kosten dan 40.000 euro komt de overheid over de brug met 4500 euro. De industrie doet de helft van dat bedrag erbij. Waarmee de totale aanschafondersteuning op 6750 euro komt. Voor nieuwe EV’s met een aanschafprijs van boven de 40.000 euro krijgt de koper maximaal 4500 euro. Wie een jonge elektrische occasion aanschaft, krijgt ditzelfde bedrag.

Wie in Duitsland geen auto koopt, maar leaset, krijgt bovenstaande bedragen alleen bij een minimale contractduur van 24 maanden. Bij kortere leaseperiodes gelden lagere subsidies.

Duitsers willen weer liever benzine



In 2022 hadden volledig elektrische auto’s in Duitsland een marktaandeel van 17,7 procent, een forse stijging vergeleken met 2021. Afgaand op een onlangs door Forsabank geïnitieerde enquête zit die groei er dit jaar niet in. Sterker nog, het percentage van de respondenten die bij aankoop van een nieuwe auto de voorkeur geven aan een EV, liep terug van 17 naar 16 procent. Ook hybrides zijn minder populair. Vorig jaar gaf nog 18 procent van de Duitsers een hybride auto te willen aanschaffen, dit jaar is dat nog 15 procent.



Voor benzineauto’s laat de enquête juist een omgekeerde beweging zien: van 22 naar maar liefst 30 procent. Of een en ander te wijten is aan de versoberde BAFA-regeling, is niet met zekerheid te zeggen, maar het heeft er wel alle schijn van.