Zo charmant is het interieur Volkswagen ID.2all: vette knipoog naar Golf I

Zijn dat echt de ouderwetse analoge meters van de eerste Volkswagen Golf in het instrumentarium van de moderne Volkswagen ID.2all?Ja! Zelfs het cassettebandje maakt een daverende comeback.



Op grootse wijze werd de Volkswagen ID.2all onthuld, maar in alle ophef werd het interieur een beetje vergeten. En als je daar wat langer naar kijkt, vind je juist een paar aardige details. Volkswagen wil graag weer een automerk voor het volk worden en grijpt nadrukkelijk terug naar het interieur van zijn klassieke modellen. Het dashboard van de ID.2all heeft tal van retro-elementen.



Terugkeer van waarschuwingslampjes

Eerder vielen ons al zes dingen op die de ID.2all helemaal anders doet. Maar ook het interieur is een stijlbreuk. Het lijkt wel alsof Volkswagen geleerd heeft van de afstandelijke ID-modellen. De enorme digitale displays zijn weliswaar modern, maar ook erg afstandelijk. Daarom grijpt Volkswagen bij het dashboard van de ID.2all terug naar oude tijden. Met name de Volkswagen Golf I was een dankbaar referentiepunt. Het display van de Volkswagen ID.2 is digitaal, maar lijkt analoog met zijn klassieke ronde instrumenten. Zelfs de kleurrijke waarschuwingslampjes uit de Golf maken een comeback ... al zijn ze natuurlijk hartstikke nep.



Ook het touchscreen in de middenconsole is een knipoog naar oude tijden. Helaas kun je in de ID.2all niet echt cassettebandjes afspelen, maar alleen al de suggestie moet bij bestuurder en bijrijder nostalgische gevoelens oproepen naar de tijd van Madonna en Prince. Rechts ervan zit een klembord waarop je een een post-it plakken. Je boodschappenlijstje voor de Edah of de 4=6, bijvoorbeeld.



Krijgt de echte ID.2all dit dashboard?



De vraag is natuurlijk of het dashboard met elementen uit de jaren zeventig en tachtig in 2025 ook zijn weg vindt naar de productieversie van de ID.2all. Wij hopen er stiekem wel een beetje op ...