Europese automerken zijn als de dood voor de goedkope elektrische auto's uit China, van onder meer MG en BYD. Drie redenen waarom dat terecht is.



Jarenlang speelde China nauwelijks een rol in de auto-industrie. We lachen nog wel eens om de uitglijder van de Landwind X6, die bij botsproeven van de Duitse ADAC levensgevaarlijk bleek. Maar de ontwikkelingen in China gaan in alle opzichten snel en dat levert duivelse dilemma's op voor de autojournalistiek. Beoordeel je een Chinese auto op zijn merites, of neem je ook mee dat de almachtige Chinese staat een dikke vinger in de pap heeft bij de automerken?



1. Niet lullen, maar poetsen



De balans is delicaat, maar we kunnen er niet omheen dat 2022 een indrukwekkend jaar was voor de Chinese merken. De entree van Nio en BYD was groots en indrukwekkend. In oktober was ik bij de Europese lancering van Nio en was er nog weinig bekend over de plannen in Nederland. 'Ergens in het midden van het land' zou het merk zijn eerste batterijwisselstation openen. Een halfjaar later zijn er al vier in gebruik en binnenkort worden twee nieuwe geopend.



Verder staat in Zandvoort een mobiele showroom en wordt in Rotterdam begin april het eerste Nio House geopend. De ET7 en EL7 maakten direct indruk en nog al in april staat weer een nieuw model gepland, de ET5 (een Tesla Model 3-concurrent).



2. Korte levertijden



De komst van de BYD Atto 3 bleef evenmin onopgemerkt. Ook dit Chinese merk innoveert er lustig op los, met een compacte en veilige blade battery. Het merk revancheerde zich knap van het echec met de elektrische bussen op Schiphol, die kampten met kwaliteitsproblemen. De Atto 3 bleek een verdraaid goede auto. Maar niet alleen met hun innovaties maken de Chinese merken indruk, ook de levertijden zijn kort. Een Nio ET7 staat binnen drie dagen voor je deur, een BYD Atto 3 kun je zo meenemen. Terwijl een wachttijd van een jaar bij merken als Volkswagen en Skoda niet ongebruikelijk is …



3. Prijs

En dan is er nog het prijsaspect. Volkswagen schrapte de basisversie van de ID.3, waardoor je nu minstens 45.990 euro betaalt. Kijk dan eens naar de MG4 Electric, die voor 32.285 euro te koop staat. Een MG4 met alles erop en eraan kost 37.785 euro - denk niet dat je met een klein accupakket wordt afgescheept. Sterker nog, je krijgt een grotere batterij en een betere actieradius, en een standaarduitrusting waarvan een Volkswagen-verkoper de hik krijgt.

Europese merken kunnen niet op hun rijke historie blijven teren en moeten iets doen aan de lange levertijden en het veel te dure modelaanbod. Aan de Volkswagen ID.2all , die leverbaar wordt vanaf 25.000 euro, zie je dat dit besef is doorgedrongen. Volkswagen werkt zelfs aan een elektrische auto onder de 20.000 euro. Slim, want geen consument trapt meer in het praatje dat auto's uit China net zo onberekenbaar zijn als het Chinese overheidsbeleid.