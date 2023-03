Hoe kan de ID.2all maar 25.000 euro kosten? Zo flikt Volkswagen dat

Volkswagen gaat met de onthulling van de ID.2all terug naar de basis: betaalbare auto’s maken. En dan ook écht betaalbaar: voor minder dan 25.000 euro. Dat werd tijd ...



Bij een blik op de Volkswagen-prijslijst zou je wel eens kunnen schrikken. Wil je een ID.3, dan betaal je 45.990 euro. Alle goedkopere versies zijn vorig jaar geschrapt, ook de Pure-versie van 33.990 euro.

ID.2 voor 25.000 euro: zo flikt VW dat

Maar Volkswagen gaat het anders doen. Met de productieversie van de ID.2all (verwacht in 2025) zegt het merk: die betaalbare elektrische auto moet er gewoon komen. De basisprijs van minder dan 25.000 euro was heilig bij het ontwikkelen van de Volkswagen ID.2all en zijn ‘echte’ versie, die in 2025 in de showroom staat. Een jaar later komt zelfs een goedkope elektrische Volkswagen van 20.000 euro.



Is het moeilijk om zo’n betaalbare auto te bedenken? “Extreem moeilijk”, zegt Andreas Mindt, de nieuwe hoofdontwerper die met de ID.2all zijn visitekaartje afgeeft. “Maar het dwingt je om creatief te zijn. Denk bij elk onderdeel: is het wel echt nodig? Houd het simpel en ga niet voor decoratie. Aan de buitenkant hebben we bijvoorbeeld geen chroom toegepast en geen overbodige lijn getekend.”



Houd het simpel

“Die eenvoud komt terug in het interieur. Neem bijvoorbeeld het paneel in de portieren. Bij veel auto’s heb je aparte portiergrepen en soms ook aparte knoppen voor de raambediening. Bij de ID.2all zijn alle functies op de armsteun samengebracht. Daarmee bespaar je geld én het ziet er simpel en strak uit. Uiteindelijk is die beperking een voordeel. De meest tijdloze auto’s hebben een simpel design. Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel de Porsche 911. Maar natuurlijk denk ik ook aan de Golf I. De C-stijl van de ID.2all is bijvoorbeeld een moderne interpretatie van de C-stijl van de eerste Golf. Maar de ID.2all is geen retromodel.”

Auto’s voor het volk

Was Volkswagen de laatste tijd een beetje te duur? We vragen het aan Imelda Labbé, de hoogte baas van Volkswagen op het gebied van sales, marketing en aftersales. Ze ontkent, en wijt de hoge prijs onder meer aan de inflatie. Hoe dan ook wordt de koers veranderd. “Maar auto’s maken voor het volk zit in onze merknaam. We bouwen auto’s voor iedereen en in elke prijsklasse.”



De ID.2all staat op een nieuw platform voor compacte elektrische modellen. Hij heeft voorwielaandrijving, in tegenstelling tot de huidige elektrische Volkswagens. De productieversie wordt samen met vergelijkbare modellen van Cupra en Skoda in Spanje gebouwd. “Die schaalvergroting is een van de redenen waarom we de prijs laag kunnen houden.” De naam ID.2 is overigens niet definitief. “Het kan zomaar dat de naam van de Golf op een elektrisch model terugkeert.”

E-up uit productie

Eigenlijk had Volkswagen met de e-Up al een betaalbare elektrische auto. Waarom is het merk daarmee gestopt? “De EU 7-emissienormen zijn zo streng dat het niet rendabel is om de versies met brandstofmotor in productie te houden. We hebben besloten om te stoppen met alle versies van de Up. Dus ook de elektrische”, vertelt Imelda.

Tot slot goed nieuws voor haters van de sliders van de elektrische Volkswagens: fysieke knoppen keren terug. De ID.2 heeft ze, en de toekomstige modellen krijgen ze ook. De gefacelifte Volkswagen ID.3, die voorjaar 2023 bij de dealer staat, moet het nog wel stellen zonder knoppen.