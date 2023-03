Dit gaat autorijden jou kosten als de nieuwe milieuvoorstellen doorgaan

Om de gestelde klimaatdoelen te halen, moet volgens het IBO-rapport Scherpe doelen, Scherpe keuzes de geplande kilometerheffing op de schop. Van één tarief voor alles en iedereen, moeten we naar een gedifferentieerd tarief naar brandstof. Niet schrikken wat het jou gaat kosten.

Onlangs bood minister Jetten van Klimaat en Energie het rapport Scherpe doelen, Scherpe keuzes van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) aan. Daarin wordt onder meer aangegeven dat de beoogde vermindering van de CO2-uitstoot gevaar loopt als het geplande beleid doorgang vindt. Zo moeten we volgens het rapport meer gaan betalen voor vliegtickets en aardgas.



Wil je bijblijven op het gebied van autobelastingen en brandstofprijzen?



Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Overstap op elektrische auto’s dreigt te stagneren

Uiteraard is er voor automobilisten ook geen ontsnapping mogelijk. Zo dreigt de elektrificatie van het Nederlandse wagenpark te stagneren. Bovendien wordt gevreesd dat het Nederlandse plan om de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor al per 2030 te verbieden niet houdbaar is. Reden is dat de rest van de EU op zijn vroegst pas per 2035 omgaat. Als het al zover komt. Daarom vinden de opstellers van het rapport het een goed idee om zakelijke rijders al vanaf 2025 te verplichten om in een volledig elektrische auto te gaan rijden. Al wordt er een uitzondering voorgesteld voor zzp’ers. Ook wordt gesuggereerd om de bpm (CO2-taks) op auto's met verbrandingsmotor te verdubbelen. Toe maar!



Verschillende tarieven kilometerheffing voor benzine, diesel en elektrisch

Van alle voorstellen wekken vooral die voor de in 2030 in te voeren kilometerheffing nogal wat ongerustheid. Want in plaats van één tarief voor alle aandrijflijnen, suggereert het IBO-rapport drie verschillende tarieven: voor benzine, diesel en volledig elektrisch. Daarbij is het geen verrassing dat het kilometertarief voor elektrische auto’s verreweg het laagst is. Anders krijg je de Nederlandse autokoper immers niet of niet snel genoeg in een EV, zo is de redenering.



Betalen per kilometer: met benzineauto vier keer zo duur als met EV

En wat ga je dan betalen per kilometer? Voor volledig elektrische auto’s stelt het rapport in een voorbeeld 2,24 cent voor. Klinkt niet onredelijk. Voor een benzineauto moet het tarief daarentegen 9,06 cent per kilometer gaan bedragen. Dat is ruim vier keer zoveel. Diesel rijden wordt helemaal onbetaalbaar, tenzij je echt heel weinig rijdt. Als het aan de betrokken ambtenaren ligt: 13,16 cent per kilometer. En dat terwijl een dieselauto minder CO2 uitstoot dan een vergelijkbaar model op benzine …



In de meeste gevallen zul je met deze voorstellen veel meer kwijt zijn aan de toekomstige kilometerheffing dan aan de huidige wegenbelasting. En denk maar niet dat je dan wel een hogere kilometervergoeding van de baas zult krijgen. De commissie stelt namelijk voor om het nu geldende maximum van 21 cent te verlagen naar 12 cent. Leuk als je in een van de regio's woont waar het openbaar vervoer de laatste jaren sterk is uitgedund en je dus op je auto aangewezen bent om op je werk te kunnen komen. Over een speciaal kilometertarief voor plug-in hybrides of lpg-auto's wordt overigens met geen woord gerept.



Dit ga jij per jaar betalen aan kilometerheffing

Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Hieronder hebben een paar rekenvoorbeelden van de jaarkosten in euro’s.

Auto Wegenbel./ jr

(nu) Km-heffing

8000 km

Km-heffing

15.000 km Km-heffing

20.000 km Km-heffing

30.000 km Kia Picanto (benzine) 316-352 725 1359 1812 2718 Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi (diesel) 1452-1540 1053 1974 2632 3948 Opel Corsa-e (elektrisch) 0 179 336 448 672

De enige die volgens bovenstaande rekenvoorbeelden goedkoper uit is dan nu, is de dieselrijder die maximaal 8000 kilometer per jaar rijdt. Maar ken jij zo iemand? Let wel: dit zijn allemaal nog voorstellen en niets is zeker. Maar als de overheid de klimaatdoelen wil halen, zal er zeker iets moeten gebeuren. Dus helemaal gerust zijn wij er niet op.