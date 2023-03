Nieuwe Hyundai Kona Electric (2023) rijdt niet eens heel veel verder dan zijn voorganger

De nieuwe Hyundai Kona Electric komt eraan en nu zijn meer specificaties bekendgemaakt. Zo kun je kiezen uit twee batterijpakketten. Maar dit betekent niet dat je met een volle accu opeens veel verder met je Hyundai Kona Electric komt.

Je kunt de nieuwe Hyundai Kona Electric laten uitrusten met een 48,4 kWh- of 65,4 kWh-batterij, die Hyundai respectievelijk Standaard en Long Range noemt. Welke versie je ook kiest, je krijgt altijd voorwielaandrijving en één elektromotor van 114,6 kW (156 pk) dan wel 160 kW (217 pk). De actieradius van de nieuwe Hyundai Kona Electric bedraagt 342 kilometer met de kleinere accu en 490 kilometer met het grotere batterijpakket, beide volgens de WLTP-cyclus.

Het voorlopige stroomverbruik van de nieuwe Hyundai Kona Electric bedraagt volgens Hyundai 15,7 kWh/100 km voor de Standaard en 15,1 kWh/100 km voor de Long Range. Snelladen kost je ongeveer 41 minuten (van 10 naar 80 procent). De verwarmde laadpoort functioneert bij een temperatuur tot 30 graden onder nul. Een handige toevoeging, want de laadklep zit nog steeds op de neus van de auto en daar kan sneeuw samenklonteren.

Actieradius Hyundai Kona Electric (2023)

De actieradius van de nieuwe Hyundai Kona Electric van 490 kilometer is niet heel veel groter dan die van het huidige model. Die bedraagt namelijk 484 kilometer met een batterij van 67 kWh. Wat wel flink is toegenomen, is de lengte van de Hyundai Kona. Hij is nu 4,35 meter lang. Dat was 4,20 meter. De nieuwe Hyundai Kona is dus 15 centimeter in lengte gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. Verder is hij iets breder (+ 2,5 cm) en hoger (+ 0,5 cm) geworden.

Riante leefruimte

Vooral door de toegenomen lengte van de nieuwe Hyundai Kona Electric kun je eigenlijk niet langer van een compacte suv in het B-segment spreken. Een Renault Captur is bijvoorbeeld 4,20 meter lang en ook de lengte van de Ford Puma zit in die buurt. Hyundai noemt de Kona dan ook 'een van de grootste modellen in de klasse van compacte suv's'. De wielbasis groeide met 6 centimeter en bedraagt nu 2,66 centimeter. Hyundai belooft dan ook een 'riante leefruimte'. De bagageruimte is 466 tot 723 liter.

Ook als Hybrid en Mild Hybrid

De nieuwe Hyundai Kona komt ook als Hybrid en als Mild Hybrid op de markt, maar de Europese specificaties hiervan zijn nog niet bekend. De Kona Hybrid 1.6 T-GDi voor de Zuid-Koreaanse markt heeft een systeemvermogen van 141 pk (koppel: 265 Nm). Beide versies komen eerder op de markt dan de Hyundai Kona Electric waarop je dus iets langer moet wachten.