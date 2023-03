Met dit snufje verander je de nieuwe Toyota Prius (2023) in een aangename thuiswerkplek

De nieuwe, vijfde generatie Toyota Prius (2023) is uitgerust met een nieuwigheidje waarmee je 's-werelds bekendste hybride als het ware transformeert in een extra kamer. Dus als je altijd al een man cave, she shed, rustruimte of thuiswerkplek heb willen hebben, is de Toyota Prius PHEV je auto!

Het snufje dat Toyota zijn nieuwe plug-in hybride geeft, heet 'My Room Mode'. Hiermee kun je blijven gebruikmaken van de climate control en het audiosysteem zonder dat dit energie uit de accu slurpt en de benzinemotor draait. Je kunt dus in lengte van dagen en in alle rust luisteren naar je favoriete muziek terwijl de airconditioning van de Toyota Prius voor een aangename temperatuur zorgt.

Toyota Prius PHEV: My Room Mode

Het enige wat je moet doen, is de Toyota Prius aan een laadpunt hangen en op een speciale toets in het interieur drukken. Op die manier wordt gebruikgemaakt van de energie van de externe bron en niet van de auto zelf. Dus: laptop mee, muziekje op, airco aan, de leuning van de passagiersstoel iets naar achteren en werken maar. Ideaal voor mensen die in huis geen rustige thuiswerkplek kunnen vinden.

Levertijd Toyota Prius (2023)

Voordat je je thuiswerkplek al gaat inrichten, moet je nog even geduld hebben. De nieuwe Toyota Prius komt in het tweede kwartaal van 2023 op de markt. Het is in Nederland niet langer een hybride maar een plug-in hybride. Dat wil zeggen dat de auto een stekker heeft. Toyota geeft voorlopig een elektrische actieradius op van 69 kilometer. Daarna neemt de 2,0-liter benzinemotor het over.