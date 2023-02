Je raadt nooit welk merk in China nu de meeste auto’s verkoopt

BYD moet in Europa nog voet aan de grond krijgen, maar in thuisland China is het merk gi-gan-tisch. In januari was BYD zelfs het op één na best verkochte automerk in China. Maar welke autogigant staat daar op één?

Volkswagen was vorige maand het bestverkochte automerk van China. Dat blijkt uit de cijfers van de China Passenger Car Association (CPCA). De Duitsers verkochten 148.004 auto’s en hadden daarmee een marktaandeel van 11,45 procent. BYD volgt vlak daarachter met 133.317 verkochte auto’s en een marktaandeel van 10,31 procent. De laatste podiumplaats is voor Toyota. Auto’s van het Japanse merk gingen in totaal 113.893 keer over de toonbank, waarmee ze een marktaandeel van 8,81 procent behaalden.

Top 3 automerken in China (januari 2023)

Volkswagen - 148.004 BYD - 133.317 Toyota - 113.893

Foto boven bericht: Volkswagen Jetta VA3 (China)

Weinig elektrische Volkswagens



Wanneer we enkel kijken naar de verkoop van volledig elektrische auto's, dan loopt Volkswagen achter de feiten aan. De Duitsers staan slechts op plek negen in de EV-verkooplijst. Hier staat BYD fier bovenaan. Het merk verkocht 60.744 volledig elektrische auto’s, ruim twee keer zoveel als naaste achtervolger Tesla. Daarmee heeft BYD met 28,39 procent meer dan een kwart van de EV-verkopen in China in januari op zijn naam staan. Tesla kwam tot 12,54 procent met 26.843 elektrische auto’s. Volkswagen verkocht slechts 3812 elektrische voertuigen in januari, goed voor een schamel marktaandeel van 1,78 procent.

Modellen die we hier niet kennen

Een blik op de tien bestverkochte modellen in de eerste maand van het jaar in China levert een hoop vraagtekens op. Het zijn namelijk auto's die wij niet kennen in Nederland. De BYD Song Plus is de bestseller, gevolgd door de Volkswagen Lavida en Nissan Sylphy. Ook modellen als de Changan CS75 Plus, Volkswagen Sagitar, BYD Dolphin, Wuling Hongguang Mini en Great Wall Haval H6 doen geen belletje rinkelen. Enkel de BMW 5-serie en de Honda Accord zijn auto's die ook in Nederland bekend zijn.

Groeien in een krimpende markt

De automarkt heeft het volgens de cijfers ook lastig in China. Bijna alle merken zagen hun verkopen dalen. Alleen BYD wist een serieuze groei te bewerkstelligen, van maar liefst 40 procent. Veel van deze klanten heeft BYD waarschijnlijk weggesnoept van Nissan en Honda, die een fikse daling in verkoop zagen van respectievelijk 62 en 56 procent. Als de huidige trend doorzet, is de kans dus groot dat we over een maand een nieuwe koploper zien in de Chinese autoverkopen.