Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 6

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin jongeren weer eens de klos zijn en het bij Ford een saaie bedoening wordt. Maar Toyota zorgt voor goed nieuws. Top en Flop.

+ Top - waarom de Mitsubishi ASX beter is dan de Renault Captur

Iedereen ziet de gelijkenissen tussen beide modellen, en de Mitsubishi ASX is nog duurder dan de Renault Captur ook. De rentree van Mitsubishi is dan ook gedoemd te mislukken, zou je denken. Maar dat is toch niet het geval. Waarom is de ASX dan toch de beste keuze?



+ Top - elektrische auto's vermindert ademhalingsproblemen



Klimaatsceptici buitelen over elkaar heen met beweringen dat de elektrische auto helemaal niet schoon is. Maar dit Amerikaanse onderzoek bewijst hun ongelijk.



+ Top - Toyota levert een SUV met zeven zitplaatsen waarbij je niet naar de trombosedienst hoeft

Klinkt leuk, een auto met zeven zitplaatsen. Maar wees eerlijk, het comfort op de derde zitrij is meestal bedroevend. Tot je in de nieuwe Toyota Grand Highlander stapt. Geen wonder dat iedereen vrolijk kijkt op deze foto.



- Flop - Bij Ford valt straks niks meer te kiezen

Dat Ford bepaald niet vooroploopt met zijn elektrische aanbod, moge duidelijk zijn. Maar de Amerikanen geven niet op en knokken terug. Hoe gaan ze de inhaalslag maken? Door van alles minder aan te bieden. En afdingen kun je ook wel vergeten.



- Flop - de bediening van de MG4 is zó frustrerend (maar wij hebben de oplossing)



Het allergrootste minpunt van de MG4 Electric is zijn bediening. De verwarming regelen, de instellingen veranderen en door het menu bewegen – dat soort dingen. Maar geen nood, wij helpen je een handje met vier onmisbare tips.



- Flop - peperduur is nog zacht uitgedrukt voor de autoverzekeringspremie voor jongeren

Arme 18-, 19- en 20-jarigen. Heb je gespaard voor je rijbewijs en je eerste autootje, moet je je studieschuld verder verhogen om je oude barrel te kunnen verzekeren. Het kan oplopen tot 2200 euro per jaar! Hoe zit dat?