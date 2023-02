Autorijden wordt voor veel mensen onbetaalbaar, en jongeren zijn helemaal de klos. Dat ligt niet alleen aan de hoge benzineprijs. Uit onderzoek blijkt dat jongeren bijna 2200 euro per jaar aan autoverzekering kwijt zijn. Soms wordt dit ‘creatief’ opgelost, maar dat is riskant!

De benzine is duur, maar ook voordat je als jongere nog maar een meter met je auto hebt gereden, ben je al een hoop geld kwijt. Veel mensen zullen nu iets gaan roepen over de wegenbelasting. Maar tenzij je als jongere in een dikke diesel rijdt, kost de autoverzekering je veel meer per maand dan de mrb.



Volgens de financiële vergelijkingssite Geld.nl betaalden automobilisten van 18 tot en met 20 jaar in 2022 maar liefst 183,05 euro per maand voor hun autoverzekering. Op jaarbasis hebben we het dan over bijna 2.200 euro. Dat is meer dan veel jongeren voor de aanschaf van hun eerste auto betalen en ook meer dan ze kwijt zijn aan ziektekostenverzekering.

Jongste bestuurders betalen ruim dubbel zoveel voor autoverzekering

Geld.nl checkte hoeveel automobilisten van verschillende leeftijden betalen voor hun autoverzekering. Het gemiddelde ligt op 74,75 euro per maand, wat neerkomt op 897 euro per jaar. Voor de jongere bestuurders, van 18 tot en met 20 jaar, ligt dit bedrag op 2.196 euro per jaar. Zij zijn dus tweeënhalf keer zoveel aan hun autoverzekering kwijt dan de gemiddelde bestuurder.

De reden dat jonge bestuurders zoveel verzekeringspremie betalen, is te wijten aan de risico-opslag die autoverzekeraars in hun premie verwerken. Die opslag is het hoogst voor 18-jarigen en daalt naarmate de bestuurder ouder wordt. Die risico-opslag wordt gehanteerd omdat jonge automobilisten meer risico lopen om bij een verkeersongeval betrokken te raken.

Mag je een auto op naam van je ouders verzekeren?



Om de extreme verzekeringskosten te verzachten, komen ouders soms in de verleiding om de auto van hun zoon of dochter op hun eigen naam te verzekeren. Officieel is dit echter fraude. En als de verzekeringsmaatschappij erachter komt dat niet de ouder, maar zoon- of dochterlief de regelmatige bestuurder is, wordt een eventuele schade niet uitbetaald. Dat kan de verzekerden dus heel veel geld kosten. En dat is niet het enige. Want zowel de ouders als het kind krijgen een fraudemelding op hun naam. Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk om nog een verzekering af te sluiten – voor wel risico dan ook. Niet doen, dus!

Bespaartips autoverzekering



Om de premie van je autoverzekering nog een beetje betaalbaar houden, kun je beter een kleine en oudere auto kiezen. Amanda Bulthuis van geld.nl: “Een autoverzekering voor een 10 jaar oude Volkswagen Golf of een BMW 1-serie is al snel 25 procent duurder dan voor een Toyota Aygo van dezelfde leeftijd.” Daarnaast is het uiteraard slim om de premies van meerdere verzekeraars te vergelijken. Volgens Geld.nl bedraagt het verschil tussen de laagste en de hoogste premie voor automobilisten tussen 18 en 21 jaar gemiddeld 110 euro per maand. Dat komt neer op ruim 1.300 euro per jaar. Daarvan kun je algauw 700 liter benzine kopen!