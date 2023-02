Prijsvergelijking: Eén elektrische suv is nóg goedkoper dan de BYD Atto 3

Heb je de reclames voor de BYD Atto 3 voorbij zien komen? De nieuwe goedkope elektrische suv met schijnbaar alles erop en eraan? Is het echt zo’n goede deal?

BYD Atto 3

In deze prijsvergelijking is de BYD Atto 3 de uitdager. We kijken welke opties hij standaard allemaal aan boord heeft en vervolgens configureren we drie concurrenten op dezelfde manier. Dan kun je tenminste appels met appels vergelijken. De opties in kwestie zijn metaallak, adaptieve cruise control, stoelverwarming, een draadloze telefoonlader en een warmtepomp.

De Kia Niro EV mag als Nederlandse bestseller niet ontbreken. MG komt net als BYD uit China, dus de ZS EV pakken we ook mee. De Smart #1 is de vreemde eend in de bijt, maar net als de Atto 3 is hij gloednieuw en voorzien van een energiezuinige warmtepomp. De conclusie is simpel: met een BYD Atto 3 krijg je veel spullen voor je geld, maar het kan nog goedkoper (MG ZS EV) óf nog hipper (Smart #1). De Kia Niro EV is in dit gezelschap ronduit duur.

BYD Atto 3 Comfort

(60,5 kWh, 204 pk, 310 Nm)

Comfort-uitvoering - 42.998 euro

Metaallak - standaard

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - standaard

Draadloze telefoonlader - standaard

Warmtepomp - standaard

Totaalprijs: 42.998 euro

Duurder: Kia Niro EV

Kia gelooft ook in een compleet uitgeruste basisversie met allerlei rijhulpsystemen waaronder adaptieve cruisecontrol, maar voor stoelverwarming moet je upgraden. Zoiets simpels als een draadloze telefoonoplader vereist zelfs dat je voor de allerduurste versie gaat (ExecutiveLine) en dan passeer je de grens van 50 mille.

Kia Niro EV ExecutiveLine

(64,8 kWh, 204 pk, 255 Nm)

ExecutiveLine-uitvoering - 50.395 euro

Metaallak - 795 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - standaard

Draadloze telefoonlader - standaard

Warmtepomp - niet leverbaar

Totaalprijs: 51.190 euro

Goedkoper: MG ZS EV

De MG ZS EV is weliswaar 13 centimeter korter dan de Atto 3, maar in deze rubriek is niet het meetlint maar de rekenmachine doorslaggevend. We gaan uit van de Luxury-uitvoering vanwege de draadloze telefoonlader en betalen 650 euro extra voor metallic lak. MG levert geen warmtepomp, maar onder de streep ben je goedkoper uit.

MG ZS EV Luxury

(50,3 kWh, 177 pk, 280 Nm)

Luxury-uitvoering - 38.385 euro

Metaallak - 650 euro

Adaptieve cruisecontrol - standaard

Stoelverwarming - standaard

Draadloze telefoonlader - standaard

Warmtepomp - niet leverbaar

Totaalprijs: 39.035 euro

Duurder: Smart #1

De Smart #1 is een beetje Duits en een beetje Chinees. Hij ziet eruit als een hatchback, maar is toch hoger (!) dan de Atto 3. Smart doet nog een beetje mysterieus over de exacte uitrusting van elke versie, maar de Premium-uitvoering voldoet aan vier van onze vijf wensen. We weten nog niet of-ie een draadloze telefoonlader heeft.

Smart #1 Premium

(66 kWh, 272 pk, 343 Nm)