Met deze Prius slaat Toyota zijn geitenwollensokkenimago in één klap aan gruzelementen

Het moet niet gekker worden. Toyota overweegt de nieuwe Toyota Prius als extra sportieve GRMN-versie uit te brengen.



De letters GRMN staan bij Toyota voor Gazoo Racing: Masters of Nürburgring. Die afkorting vind je alleen op de allersportiefste en allerdikste Toyota's. Een voorbeeld is de Toyota Yaris GRMN uit 2017. Deze hete Yaris heeft een vermogen van 212 pk, een topsnelheid van 230 km/h en sprint binnen zes seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Allesbehalve 'Bejaardis' dus, zoals de Toyota Yaris gekscherend ook wel wordt genoemd.

Weten of de extra gepeperde Toyota Prius meer blijkt dan een gerucht?

Geen heel gekke gedachte

Dat het nog gekker kan dan de Yaris GRMN bewijst de mogelijke GRMN-versie van de nieuwe Toyota Prius, die Toyota volgens www.bestcarweb.jp op de planning heeft staan. Nou roept iedereen wel eens wat, maar deze Japanse website wist eerder de komst van de ruim 300 pk sterke Toyota GR Corolla te voorspellen. En omdat de nieuwe Toyota Prius er sportiever uitziet dan al zijn voorgangers, is een Toyota Prius GRMN geen heel gekke gedachte. Daarbij staat de nieuwe Toyota Prius al op hetzelfde GA-C-onderstel als de Toyota Corolla.

Plug-in hybride Prius

Naar verluidt krijgt de mogelijke Toyota Prius GRMN voor extra stijfheid een verstevigde carrosserie. Verder schijnt Toyota na te denken over een sportievere afstelling van het onderstel, extra krachtige remmen en een interieur dat een GRMN-behandeling krijgt. De Yaris GRMN heeft bijvoorbeeld kuipstoelen, aluminium pedalen en een sportstuur. Er zit nog net geen rolkooi in. Als aandrijflijn maakt de Toyota Prius plug-in hybride de meeste kans om als GRMN op de markt te komen. Dat is de versie die naar Nederland komt, met een gecombineerd vermogen van 223 pk.



Performance Prius

Een vermogen van 223 pk voor een 'performance Prius' klinkt nog niet alsof we morgen naar de dealer moeten rennen, maar hoe sportief de nieuwe Toyota Prius er ook uit gaat zien, zuinigheid wordt nooit helemaal uit het oog verloren. Over een GRMN-versie van de Prius, twijfelen we dan ook een beetje. Een minder uitbundige GR Sport-versie, zoals de Toyota RAV4 GR Sport, is aannemelijker. Al doet Toyota de laatste jaren verrassend leuke dingen, dus we geven de hoop op een alles verpletterende Prius beslist niet op.