Mitsubishi ASX prijs (2023): zo kun je de Renault-dealer tot wanhoop drijven

De Mitsubishi ASX is een kloon van de Renault Captur. Zelfs de kleuren zijn hetzelfde. Maar wat zijn de verschillen en hoe kun je daar je voordeel mee doen?

Prijs: Mitsubishi ASX is duurder dan Renault Captur

Niet alleen het uiterlijk van beide auto’s lijkt op elkaar, ook het onderstel en de motoren zijn hetzelfde. Maar de prijs is anders. Wie op koopjesjacht wil, is beter af bij de Renault Captur. Al zit er een addertje onder het gras.



Basisuitvoering (90 pk)

Mitsubishi ASX 29.290

Renault Captur 28.325

1.3 benzine (140 pk)

Mitsubishi ASX 32.590

Renault Captur 32.925

1.3 benzine (160 pk, automaat)

Mitsubishi ASX 38.990

Renault Captur 35.925

1.6 Hybrid (145 pk)



Mitsubishi ASX 33.490 euro

Renault Captur 32.695 euro

1.6 Plug-in hybrid (160 pk)



Mitsubishi ASX 38.990 euro

Renault Captur 38.095 euro

Garantie: bij Mitsubishi krijg je 5 jaar, bij Renault maar 2 jaar



Leuk dat de Renault Captur goedkoper is, maar zekerheidszoekers zullen blijer worden van de vijf jaar garantie die Mitsubishi geeft. Daar zit wel een maximum aan van 100.000 kilometer. Renault geeft twee jaar onbeperkte fabrieksgarantie.

De mobiliteitsgarantie (pechhulp) beslaat bij Mitsubishi een periode van vijf jaar, bij Renault vinden ze het na twee jaar welletjes met deze service.

Uitrusting: kijk goed naar de verschillen

De kleur speelt voor veel mensen nog altijd een belangrijke rol bij het uitkiezen van de auto. Maar zelfs daarin verschillen de Mitsubishi en de Renault niet; ze zijn met precies hetzelfde palet te koop.



Wat kun je wel doen om bij de dealer te onderhandelen? Goed kijken naar de uitrusting. De Mitsubishi ASX zit riant in zijn spullen, want zelfs bij de basisuitvoering Pure krijg je voor niets LED-verlichting voor en achter, dodehoekwaarschuwing, een spoorassistent, een achteruitrijcamera met parkeersensoren voor en achter, airco en sleutelloze toegang. De Captur heeft geen sensoren en bovendien moet je gewoon de sleutel gebruiken om de auto te ontgrendelen.



De Mitsubishi ASX zit dus nét wat beter in zijn spullen en dat geldt ook voor duurdere versies. Doe er je voordeel meebij de Renault-dealer!



Uiterlijke verschillen

Het uiterlijk is een belangrijk verkoopargument. Maar ook nu vind je de verschillen alleen met een zoeklicht. Het komt hier op neer: bij de Captur staat de modelnaam in grote letters op de kofferklep, Mitsubishi koos voor de merknaam. Ook de grille is een fractie anders en heet in Mitsubishi-huisstijl ‘dynamic shield’.



Je zult het dus vooral moeten zoeken in de garantievoorwaarden en de uitrusting. Wie weet krijg je bij een van beide merken een leuk voordeeltje.