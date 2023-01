Met de groeten van Volkswagen: nieuwe elektrische Ford is een vermomde ID.4

Eindelijk komt Ford eind 2023 of begin 2024 met een nieuwe elektrisch auto. Die spreekt met een zwaar Wolfsburgs accent en krijgt een wat vierkanter design.



Ford is geen voorloper met zijn elektrische modellen. Maar in maart 2022 kondigde het Amerikaans-Engels-Duitse merk een inhaalslag aan: we kunnen de komende jaren zeven elektrische modellen verwachten. Vier daarvan zijn bedrijfswagens. Maar langzamerhand druppelt ook het eerste nieuws binnen over een elektrische Ford-concurrent van de Volkswagen ID.4. Al zijn de beelden nog erg vaag, we willen ze je toch niet onthouden.



Ford 'ID.4' in 2023 of 2024, actieradius meer dan 500 km



De Ford Mustang Mach-E is tot nu toe het enige elektrische model van Ford en krijgt nu dus eindelijk gezelschap. Al wordt het nieuwe model geen gekrompen Mustang, maar lijkt hij een hoekiger vormgeving te krijgen. De nieuwe crossover wordt in de Ford-fabriek in Keulen gebouwd. Tot nu toe werden er vooral Fiesta's geproduceerd, maar dit succesmodel gaat na 47 jaar uit productie.



Pas eind 2023 of begin 2024 komt de elektrische crossover op de markt. Hoe het model gaat heten, is nog niet bekend. Ford heeft bij Volkswagen aangeklopt voor het MEB-platform voor elektrische auto's. Volkswagen zag de rol van platformleverancier wel zitten en hapte toe. De nieuwe elektrische Ford is dus niet alleen een concurrent van de Volkswagen ID.4, hij deelt ook de technische basis. Hij krijgt zeer waarschijnlijk ook de motoren van de ID.4 en dat betekent dat hij met 77 kWh-batterijpakket een actieradius heeft van meer dan 500 kilometer.

Voordeel van de nieuwe elektrische Ford: de auto krijgt waarschijnlijk geen last van de kinderziekten waarmee de eerste Volkswagens ID.3 kampten. Merkwaardig is dat Ford in maart vorig jaar nog beloofde dat deze nieuwe elektrische auto al in 2022 al gepresenteerd zou worden. Die deadline is alvast niet gehaald ...

Elektrische Ford Puma in 2024

In 2024 krijgt de nieuwe Ford-met-Volkswagen-genen gezelschap van twee andere elektrische modellen. Een ervan rolt ook in Keulen van de band en maakt eveneens gebruik van het MEB-platform. Het wordt een 'sports crossover', zoals Ford het zelf noemt. Net als bij de Mustang Mach-E wordt een legendarische naam uit het verleden opgepoetst. Grote kans dat de compacte crossover Capri gaat heten.

Ook een elektrische Ford Puma is aangekondigd. En dan wordt het interessant, want over de technische basis van de elektrische Puma heerst nog onduidelijkheid. De bestaande onderstellen van de Mustang Mach-E en de Volkswagen Groep kun je niet zomaar onder de Puma-carrosserie schroeven. Gaat Ford dus toch zelf iets ontwikkelen? Of komt Volkswagen tegen die tijd ook met een compactere EV? De elektrische Ford Puma rolt vanaf 2024 van de band in de Ford-fabriek in Roemenië.