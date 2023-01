Europese autoverkopen 2022: waarom Alfa Romeo jaloers is op een halfdood merk

Wat was in 2022 het best verkochte merk van Europa? En waarom zijn ze bij Alfa Romeo niet blij, ondanks een enorme verkooptoename? De Europese autoverkopen van 2022 in vijf weetjes.





1. De verliezers komen uit Europa, de winnaars heten Toyota en Kia

Echt een fijn verkoopjaar was 2022 niet in Europa, met een daling van 4,6 procent (bron: ACEA). De grootste Europese autoconcerns (Volkswagen, Stellantis, Renault) deelden in de malaise en verkochten allemaal minder auto’s.

Maar de twee merken van de Hyundai Group verkochten juist méér auto’s. Bij Hyundai gaat het om een stijging van 1,1 procent Bij Kia zelfs om 7,6 procent.

Ook de Toyota-groep (Toyota en Lexus) beleefde een prima jaar in Europa, met een verkoopstijging van liefst 5,8 procent. Al ging het succes volledig naar Toyota (+7,6%), want Lexus zag zijn verkopen met een forse 21,4 procent kelderen.



2. Eén model van Lancia verkoopt in Italië beter dan Alfa Romeo in heel Europa

Hoe is het mogelijk? Lancia levert nog maar één model in één land (thuisland Italië), en nog verkoopt het meer auto’s dan Alfa Romeo in heel Europa!

En dan gaat het ook nog om een stokoud model, want de huidige Lancia Ypsilon is al te koop sinds 2011. Toch kopen Italianen hem nog altijd massaal: er werden in 2022 41.000 Ypsilons verkocht. En Alfa Romeo? Dat deed 30.139 auto’s. Let wel: in heel Europa. Met drie modellen.



3. Huilen met de pet op bij Jaguar Land Rover

Bij één concern was de malaise het allergrootst; Jaguar Land Rover (eigendom van Tata) zit midden in een tragedie. Eerder berichtten we al dat Jaguar een van de merken was die het hardst onderuit gingen in 2022, maar dat kan Land Rover allerminst goedmaken. Land Rover zag zijn verkopen met 15,7 procent afnemen. Jaguar Land Rover als geheel verloor liefst 20 procent. Geen autoconcern daalde harder …



4. Misschien zijn ze bij Alfa Romeo toch wel een beetje blij

Kijken we naar de automerken met de hoogste stijgingspercentages, dan doet Alfa Romeo het ineens heel goed. Het merk verkocht 27,7 procent meer auto’s dan in 2021. Dat jaar kochten dan ook maar iets meer dan 23.000 Europeanen een Alfa Romeo; bij een thuiswedstrijd van SC Heerenveen zitten meer mensen … De stijging is te danken aan de eerste nieuwe Alfa Romeo in ruim vijf jaar tijd, de Tonale.

Andere grote stijgers zijn Alpine (34,3 procent) en Dacia (17,8 procent).



5. Volkswagen blijft met afstand het best verkochte merk van Europa

Ondanks een verkoopdaling van 7,2 procent, is het bastion van Volkswagen nog lang niet geslecht. Runner up Toyota kan niet in de buurt van Wolfsburg komen, ondanks de indrukwekkende stijging in 2022. Dit is de top vijf van 2022: