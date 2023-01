Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 3

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin twee merken opmerkelijke stijgingspercentages laten zien: Saab en Toyota. Goed nieuws voor de een, slecht nieuws voor de ander. Top en flop.

+ Top - Grotere actieradius Volvo C40 en elektrische Volvo XC40



De elektrische Volvo XC40 en Volvo C40 zijn gewijzigd. Vanbuiten zie je daar, op de nieuwe 19-inch lichtmetalen velgen na, niks van. De elektrische Volvo's zijn vooral onderhuids veranderd. Geen voorwielaandrijving meer maar achterwielaandrijving! Bovendien is de actieradius verbeterd. In de C40 heb je tot wel 62 kilometer extra rijbereik!

+ Top - Nederlanders zijn Saab nog niet vergeten

Marktplaats.nl dook in de cijfers en checkte welke auto’s in 2022 het vaakst werden gezocht. Nederlanders moeten niets van tweedehands Franse auto’s hebben en houden van Duits. Maar o, wat missen we Saab … Door het enorme stijgingspercentage van het aantal gelezen Saab-advertenties ga je bijna denken dat het Zweedse merk aan een revival toe is ...

+ Top - Er lekker warm zitten én meer actieradius - dankzij veiligheidsgordels!?

ZF, de Duitse fabrikant van onder meer versnellingsbakken, heeft een nieuw systeem ontwikkeld waarmee de actieradius van elektrische auto's verbeterd kan worden. Maar hoe krijgt gordelverwarming dat voor elkaar?



- Flop - Sommige automerken krijgen in Europa wel érg harde klappen

Uit de Europese autoverkopen over het jaar 2022 blijkt dat meer autofabrikanten onderuit gaan dan vooruit. Maar er zijn vier automerken die uitzonderlijk harde klappen krijgen.

- Flop - In deze Ford Mustang wil je niet dood gevonden worden

De autowereld gaat elektrisch en nu moet ook de benzineslurpende lijkwagen eraan geloven. En dus bouwde een Britse carrosseriespecialist de elektrische Ford Mustang Mach-E om tot rouwauto. Goed nieuws voor het milieu, maar verder brengt zo'n treur-Mustang natuurlijk alleen maar droefenis. Niet in de laatste plaats voor mensen die gevoelig zijn voor mooie ontwerpen. En ook going out with a bang zit er met zo'n fluister-EV niet in.



- Flop - Toyota-eigenaren opgelet: zo groot is de kans dat je auto gejat wordt

Toyota is het meest gestolen automerk van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste diefstalcijfers van het LIV over het jaar 2022. De Toyota RAV4 steeg met een hele dikke vette stip in de favorietenlijst van autodieven. En naast de usual suspects van Volkswagen zijn er wel meer verrassende modellen met hoge noteringen.