Waarom een tweedehands Porsche plotseling 1687,95 euro duurder is geworden

Porsche koestert zijn oudere modellen, maar beseft ook dat ze vandaag de dag ietwat verouderd zijn. Een modern infotainmentsysteem geeft de jongere klassiekers een digitale facelift.

De retrofit-systemen die Porsche Classic uitbrengt zijn gemaakt om het interieur van de 911 (generatie 997), Boxster en Cayman (generatie 987) en Cayenne (generatie E1) op te frissen en te moderniseren. Dan hebben we het over auto's van 15 tot 20 jaar oud.

De nieuwe infotainmentsystemen laten Porsche-rijders hun telefoon verbinden via Apple CarPlay of Android Auto. Nu kunnen ze hun eigen muziek afspelen, handsfree telefoneren en probleemloos navigeren naar de eerstvolgende Porsche Club-dag.

Dezelfde look & feel

De vervangende systemen worden volgens Porsche geleverd met dezelfde ‘look & feel’ als de overige componenten van de auto. Geen lelijk en overdreven aftermarket scherm dus, maar een naadloze integratie met de rest van het interieur. Bovendien blijft de originele apparatuur na inbouw gewoon werken.

PCCM Plus is een must

Porsche noemt het inbouwsysteem Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus). Het bevat een 7 inch touchscreen, DAB+ radio, Porsche-navigatie, een boordcomputer en de mogelijkheid om je eigen media af te spelen via Apple CarPlay of Android Auto, bluetooth of een USB-stick.

Jij kan jouw Porsche 911, Boxster, Cayman of Cayenne van de bovengenoemde generaties moderniseren met het PCCM Plus-systeem voor 1687,95 euro plus inbouwkosten. Dit lijkt ons een no-brainer, want laten we eerlijk zijn: je drukt toch geen telefoonhouder van Alibaba in het ventilatierooster van je Porsche?