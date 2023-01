Toyota-eigenaren opgelet: zo groot is de kans dat je auto gejat wordt

Toyota heeft de twijfelachtige eer om het meest gestolen automerk van Nederland te zijn. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) over het jaar 2022. De meest gestolen auto van Nederland is de Toyota RAV4.

De kans dat je Toyota gestolen wordt, is volgens het LIV 1 op 635. Dat is de grootste kans op diefstal van alle automerken die in het onderzoek voorkomen. Land Rover staat op nummer twee. De kans dat je Land Rover verduisterd wordt, is 1 op 663. Mazda staat met 1 op 738 op de derde plaats.

Toyota het vaakst gestolen

Volgens de cijfers van het LIV zijn er in 2022 in totaal 1036 Toyota's gestolen. Daarmee is Toyota het meest gestolen automerk van Nederland. Een jaar eerder waren dat er 'slechts' 567, een stijging van maar liefst 183%. In de leeftijdscategorie van 0 tot en met 3 jaar gaat het zelfs om een stijging van 242%! In 2021 werden 192 Toyota's van maximaal drie jaar oud gejat tegenover 464 in 2022.

Hyundai minst geliefd

De minste kans op diefstal heb je als je Hyundai rijdt: 1 op 6364. En ook Suzuki is niet heel geliefd onder het dievengilde; de kans op diefstal bedraagt 1 op 6194. Met een Skoda zit je ook redelijk safe; de kans op diefstal is 1 op 6111. Lexus is overigens met gestolen 31 exemplaren het minst gestolen automerk van Nederland. De kans dat je Lexus gestolen wordt, is echter relatief groot (1 op 805).

Toyota RAV4 het vaakst gestolen

Van alle auto's die in 2022 gestolen zijn (een aantal van 5973 stuks, 11 procent meer dan in 2021) is de Toyota RAV4 de meest gestolen auto van het land. In 2022 zijn 465 Toyota's RAV4 gestolen. Op de tweede plaats staat de Volkswagen Polo met 297 gestolen exemplaren. De Volkswagen Golf pakt het brons met 290 gestolen exemplaren.

Audi S4: grote kans op diefstal

De kans dat je Toyota RAV4 gestolen wordt, is behoorlijk groot, namelijk 1 op 78. Voor de Volkswagen Polo en Volkswagen Golf is dit respectievelijk 1 op 965 en 1 op 1136. Als je in een Audi S4 rijdt, moet je meer oppassen: de kans dat je hem aan dieven kwijtraakt, is volgens het LIV 1 op 89. En ook als je Alfa Romeo Stelvio rijdt, moet je oppassen. Het risico op diefstal is 1 op 140 waarmee de grote suv op de derde plaats staat.

Toyota Auris ongekend hard gestegen

Het LIV meldt dat met name suv modellen bij dieven geliefd zijn. Een auto zoals de Toyota RAV4 dus, maar het valt de instantie ook op dat een meer traditionele auto als de Toyota Auris 'ongekend hard is gestegen ten opzichte van 2021'. Werden in 2021 nog maar 19 Toyota's Auris gestolen, in 2022 zijn dat er al 193! De Volkswagen ID.3 laten dieven liever links liggen, slecht één exemplaar viel in 2022 in hun handen.

Top 5 meest gestolen auto's 2022

Toyota RAV4 (465 stuks) Volkswagen Polo (297) Volkswagen Golf (290) Toyota Auris (193) Fiat 500 (174)

Top 5 meest gestolen automerken 2022

Toyota (1036 stuks) Volkswagen (793) Peugeot (452) Renault (409) Audi (339)

In Den Haag meeste auto's gestolen

Als je Toyota rijdt én in Den Haag woont, is het helemaal oppassen geblazen. In de Hofstad zijn in 2022 de meeste personenauto's gestolen, in totaal 756 stuks (+ 144). Rotterdam staat met 700 exemplaren op de tweede plek. Amsterdam staat met 666 diefstallen op de derde plaats. Toch worden in Rotterdam de meeste voertuigen gestolen, namelijk 3061 stuks. Dat is inclusief aanhangers, motors en scooters.

Voertuigen die tussen 3 en 5 jaar oud zijn, zijn volgens de cijfers van het LIV het populairst om te jatten, maar ook voertuigen die ouder dan 20 jaar zijn.