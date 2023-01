Tweedehands elektrische auto populair in 2022, maar Nederland kan niet zonder Saab

Marktplaats.nl dook in de cijfers en checkte welke auto’s in 2022 het vaakst werden gezocht. Nederlanders moeten niets van tweedehands Franse auto’s hebben en houden van Duits. Maar o, wat missen we Saab …

Alsof Nederland collectief heimwee kreeg in 2022. Zweedse automerken zijn altijd vrij populair geweest in Nederland, maar de Saab-nostalgie steeg in 2022 naar een kookpunt. Tenminste, als je de statistieken van Marktplaats.nl over het jaar 2022 bekijkt. Een van de meest opvallende trends, was de enorme stijging in het aantal bekeken Saab-pagina’s.

Zo was de toename bij de Saab 9-3 maar liefst 2434 procent! In 2021 werd maar 8500 keer naar een Saab 9-3 gekeken en in 2022 niet minder dan 216.000 keer. Ook het verlangen naar de Saab 9-5 steeg sterk. Het aantal bekeken pagina’s explodeerde met 1226 procent.



Hoe kan dat? Zijn we collectief melancholisch of steekt de Nederlandse handelsgeest weer de kop op? Dat laatste kan best een oorzaak zijn, want nog in december vorig jaar bleek uit een Amerikaans onderzoek dat de prijzen van nette Saab-modellen razendsnel stijgen. Je bent dus slim bezig als je nu een Saab koopt …

Maar wellicht komt het ook doordat de gefacelifte Saab 9-3 in 2022 toetrad tot het gilde van de bijtellingsvriendelijke youngtimers.

De populairste tweedehands auto’s van 2022

Toch halen de aantallen van de Saab 9-3 het niet bij de algehele winnaar van 2022, de Volkswagen Golf. Liefst 83,4 miljoen keer werd een Golf-pagina bezocht op Marktplaats. Omgerekend heeft elke Nederlander minstens vier Golf-advertenties bekeken in 2022.

Nederlanders zijn bijzonder eenkennig, want de hele top 10 bestaat uit Duitse modellen. Er komt geen Fransman, Japanner of Koreaan in de lijst voor. Al zal de top tien van auto's die daadwerkelijk gekocht zijn, er heel anders uitzien.



Volledige top 10

Volkswagen Golf BMW 3-serie Volkswagen Polo Mercedes C-klasse BMW 5-serie Audi A3 Mercedes E-klasse Audi A4 BMW 1-serie Mercedes A-klasse

Brabant wil een tweedehands Mercedes

En dan zijn er nog wat feitjes van 2022 voor bij de borreltafel.



In Nederland wordt het meest naar modellen van Volkswagen gezocht

Kijk je per provincie, dan ligt het anders. Utrecht, Gelderland en Overijssel gaan voor BMW, in Groningen en Noord-Brabant is Mercedes juist populairder

De populairste autokleuren zijn zilverkleurig en grijs – werp een blik op een willekeurige Nederlandse parkeerplaats en je zult niet twijfelen aan deze bevinding

Tweedehands elektrische auto op Marktplaats

Niet elke Nederlander wil een tweedehands Saab of Volkswagen Golf. Het aanbod van en de vraag naar tweedehands elektrische auto’s werd vorig jaar veel groter. Er stonden in 2022 42 procent meer advertenties voor elektrische auto’s op Marktplaats.nl. De vraag steeg ook al flink, want ten opzichte van 2021 bedroeg de stijging 38 procent. Misschien dat de overheidssubsidie daarbij een handje hielp. In 2022 konden kopers van een tweedehands elektrische auto een subsidie krijgen van 2000 euro, in 2023 is dat opnieuw het geval.



Gemiddelde prijs tweedehands auto 2022: 15.000 euro

Wie zowel in 2022 als het jaar ervoor veel naar tweedehands auto’s heeft gespeurd, zal gemerkt hebben dat het moeilijker werd om koopjes te vinden. Marktplaats meldt een gemiddelde prijs van 15.000 euro voor een tweedehands auto; een stijging van 21 procent. Dat ook nieuwe auto’s flink duurder werden, is een van de oorzaken van de stijgende prijzen.